El colegio de Málaga que impide usar el velo: "El respeto a la normativa incumbe a toda la comunidad educativa"

La dirección del colegio de Málaga capital que impide a una alumna de 14 años llevar el 'hiyab' o pañuelo musulmán en las clases ha justificado este martes su decisión en la aplicación del Reglamento de Organización y Funcionamiento "que responde a la autonomía organizativa reconocida a todos los centros por las leyes educativas". "El respeto a dicha normativa incumbe a toda la comunidad", recalca a través de un comunicado que ha difundido a través de su página web, en la que sostiene que el equipo directivo "debe velar por su cumplimiento en un ejercicio de coherencia".

La polémica saltó ayer tras la denuncia de la Asociación Marroquí para la Integración de los Inmigrantes, que alertaba de un caso de "islamofobia" que ya ha puesto en conocimiento de la Junta de Andalucía. Desde la Delegación Territorial de Educación explicaron poco después que la situación estaba siendo estudiada después de haber recibido un escrito firmado por este colectivo.

Sin embargo, el comunicado publicado por el colegio concertado San Juan de Dios, conocido como La Goleta, niega las acusaciones y recoge que "en todo momento se ha mantenido un diálogo constante" tanto con las dos alumnas, que son hermanas, como con la familia afectadas". Remacha, además, que esta comunicación se ha visto "interferida por las actuaciones de personas y entidades que no forman parte de la comunidad educativa".

Asimismo, el equipo directivo asegura haber prestado "la atención educativa necesaria para evitar cualquier menoscabo académico como consecuencia de la aplicación de la normativa interna del colegio". Y a renglón seguido reconoce el respaldo que le proporciona la administración, que ha sido "puntualmente informada a través de la Inspección de Educación", sin haber mostrado "tacha alguna respecto al modo de actuar del centro".

Otras fuentes del entorno del colegio consultadas por este periódico muestran su pesar por lo ocurrido. “Nos duele mucho que se hable de islamofobia. Tenemos a muchas familias musulmanas y el trato que reciben todas es extraordinario”, reconocen.

"Inquietud y confusión"

El centro educativo lamenta también la "inquietud y confusión" que ha generado la repercusión mediática del caso, al tiempo que reitera su "confianza en el asentado clima de convivencia y confianza recíproca que caracteriza la vida del centro".

Según la Asociación Marroquí, la estudiante y su hermana fueron matriculadas en dicho centro hace más de un año. Fue el pasado 10 de enero cuando, "como medida provisional impuesta por el equipo directivo, la hija mayor comenzó a vestir con gorro y bufanda".

A finales de este mes, la menor decidió quitarse el gorro y la bufanda y ponerse el hiyab "al tener calor y estar incómoda". Ese mismo día, en palabras de la asociación, "el equipo directivo decidió enviarla a la biblioteca donde permaneció durante toda la jornada lectiva aislada, excluida de sus compañeros y sin la posibilidad de avanzar en sus estudios".

Al día siguiente, según el presidente del colectivo, Ahmed Khalifa, "desde dirección les ofrecieron un ultimátum: si la alumna decidía seguir llevando hiyab, tendría la obligación de permanecer en la biblioteca durante todo el curso académico o, en su caso, debería buscar otro centro educativo. A partir de ese día, el centro educativo "obligó a la niña a permanecer en la sala de espera durante todo el horario lectivo, sin poder entrar a clase".

Aunque la asociación denuncia considera que el uso del velo en las personas musulmanas "forma parte del ejercicio de los derechos fundamentales constitucionalmente reconocidos a toda persona", el colegio asegura estar "profundamente comprometido con la libertad religiosa", y destaca que la "cuestión planteada no guarda relación alguna con tales derechos y libertades".

"He perdido muchas clases y muchos exámenes"

Por su parte, la alumna mayor afectada ha expresado en un vídeo difundido por la Asociación Marroquí, que, como consecuencia de la situación a la que se enfrenta, ha perdido "muchas clases y muchos exámenes". "Tenía uno el miércoles y no lo hice porque no me dejaban entra. "Han decidido que o sigo en la biblioteca hasta el final del trimestre o no puedo entrar al colegio con el pañuelo. También mi hermana ha querido ponérselo y le ha pasado lo mismo que a mí", apostilla la menor.