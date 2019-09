Maestros interinos sin plaza se concentran en la Delegación de Educación de Málaga

Educación pública de todos para todos. Bajo ese lema se han concentrado este viernes en las puertas de la Delegación de Educación de Málaga un centenar de interinos, maestras y maestros de Infantil, Primaria, Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje que se han quedado sin vacante para este curso. Después de más de una década de tiempo de servicio, han tenido que volver al desempleo a la espera de conseguir alguna sustitución a lo largo del año.

"Hay una conjunción de causas, la más importante es el descenso de unidades en Infantil que está afectando ya a Primaria y todo este descenso de alumnado está repercutiendo exclusivamente en la educación pública, porque la privada se mantiene, así que los recursos se está detrayendo de la pública", explica Ignacio Contel, delegado sindical de CGT.

Los afectados consideran que esta situación se podría revertir reduciendo la ratio en el aula, haciendo grupos más pequeños y mejorando la calidad, medida que, por el momento, no se ha tomado. Otra causa son las instrucciones que sacó la Consejería de Educación en junio por las que se aumenta la carga horaria de Religión, Educación Física y otras especialidades y posibilitan que los docentes especialistas sean tutores de los grupos.

"El profesor que está cinco horas diarias en el aula ya no es el tutor, en una etapa muy sensible pones de tutor a personas que no tienen un trato diario con ese alumnado, ni conocimiento del día a día de ese alumnado", agrega Contel.

Subraya el delegado sindical que "hay gente con mucho más de 10 años de servicios que está en el paro, y estamos hablando de familias con hijos, con hipotecas que se quedan fuera y que han sido utilizadas por el sistema durante años, aprovechando su versatilidad, su movilidad, y los echan a la calle, sin ni siquiera una indemnización ni un agradecimiento". Y estima que la situación irá a peor en los próximos años si no se toman medidas.