Llega a Málaga una nueva edición del Festival Internacional de Culturas&Artes Contemporáneas donde se analizará a Chiquito de la Calzada

Málaga acoge Moments 2025, el 12º Festival Internacional de Culturas&Artes Contemporáneas, entre el 21 de octubre y el 15 de noviembre. Arrancarán el programa de este evento un taller en el Museo Casa Natal Picasso y el concierto en el Centre Pompidou del músico, fotógrafo y leyenda del skate Ray Barbee, que visita España por primera vez. El festival cuenta con medio centenar de actividades que concentrarán a decenas de artistas nacionales e internacionales en torno a exposiciones, workshops, encuentros, conciertos, danza, cine y otras actividades, entre las que se estudiará y analizará a Chiquito de la Calzada.

Durante el mes que dura Moments, activará una red cultural que conecta a grandes museos como el Centre Pompidou, el Museo Casa Natal Picasso, MUCAC La Coracha, el Museo de Málaga, la Colección del Museo Ruso y el Museo Carmen Thyssen con espacios autogestionados y de vanguardia como Drunkorama, La Caverna de Amores, Nika Art Gallery, Buganvillas Film Lab, entre otros.

Entre el 21 de octubre y el 15 de noviembre Málaga acogerá más de 20 encuentros y ciclos, 14 workshops, más de 20 actuaciones, estrenos de documentales y acciones de arte contemporáneo, además del estreno de 9 exposiciones entre otras actividades. En un comunicado han señalado que la fotografía representa más del 30% de su programación, y a la variedad de disciplinar se suman ilustración, cómic, diseño gráfico, graffiti, pintura, artesanía, craft-design, música, literatura y pensamiento, arte urbano, skate, surf y gastronomía.

Moments fue reconocido en los Iberian Festival Awards 2024 en la categoría de Contribution to Equality, por su "compromiso real con la igualdad, la diversidad y la sostenibilidad", del que disfrutaron en la pasada edición 25.000 personas.

El 12º Moments Festival cuenta una vez más con el patrocinio principal de Cervezas Alhambra, que este año celebra su centenario con proyectos en los que la música y cultura son protagonistas.

La artista californiana afincada en España Pilar O’Connor firma el cartel del Moments Festival 2025, una obra original en fieltro que celebra la vida de barrio y la esencia del festival. El cartel muestra una plaza llena de vida: música, risas, patines, pintura y encuentros cotidianos. Con la colaboración gráfica del genio del diseño neoyorquino Julian Montague, la obra "transmite la filosofía del festiva"l: bajar el ruido, escapar de la prisa y recuperar lo esencial. Un recordatorio de que la cultura se vive en la calle, en comunidad, compartiendo experiencias auténticas y sin filtros.

Ray Barbee, leyenda viva del skate, trae su música y su fotografía a España por primera vez

Ray Barbee, fotógrafo, músico y leyenda viva del skateboarding, llega por primera vez a Málaga para impartir el taller de fotografía El juego de mirar junto a Ray Barbee en el Museo Casa Natal de Picasso en Málaga (21 de octubre). Este workshop se centra en desarrollar la observación fotográfica y la visión personal, combinando teoría con práctica callejera. Los participantes realizarán un recorrido fotográfico y posteriormente debatirán las imágenes en grupo. Además, presentará su nuevo disco ‘Little Postcards From Home’, editado por Too Good Records, en un concierto íntimo en el Centre Pompidou Málaga (22 de octubre).

Realmente Bravo y Luz Moreno participan en el ciclo Designarium y en Fistrosofía se hablará de humor, flamenco y el barrio de la Trinidad

Fistrosofía, una oda a Chiquito, las jornadas de estudio y pensamiento en torno a la figura de Chiquito de la Calzada regresan el 6 de noviembre para adentrarse en la figura del cantaor sin dejar de lado el humor. Se realizarán en la Sociedad Económica de Amigos del País en Málaga y contarán con dos encuentros. Ramón Soler y Natalia Meléndez Malavé hablarán de humor, flamenco y el barrio de la Trinidad y Paco Roji charlará sobre Chiquito de la Calzá. El cantaor (1948-1968).

En el mítico Drunk-O-Rama se celebra el III Ciclo PhotoRama, una noche dedicada a la fotografía que cuenta con la presentación exclusiva de ‘Grafitis y Falleras’ del fotógrafo murciano Ricardo Cases, además de los visionados de portfolios por parte de Rocío Verdejo y Michelo Toro.

También se ha programado la segunda entrega del ciclo Oquedades, que trae una edición especial de los Montes de Málaga en la que se hablará del papel de la mujer en los verdiales, del misterio de los vinos naturales y de la población y el uso agrario de este territorio. Y alcanzan su tercera edición los ciclos Designarium, Wall Stories y Electroversos.

Designarium tendrá como marco la Escuela de Arte San Telmo para escuchar a Realmente Bravo hablar de su proceso creativo autogestionado desde la periferia y a Luz Moreno, que plantea una reflexión sobre la utilización de las plantas. Será el 30 de octubre. Ese mismo día, en La Económica, Antonio Xoubanova, Joaquín Vila y Dreucol participan en el III Wall Stories para hablar del arte mural en el medio rural, del arte urbano y el graffiti. Y la poesía y experimentación sonora seducirán al público en La Caverna de Amores el 8 de noviembre con la participación en Electroversos de Marcos Carnero y Patricia Conor, Manué y Carlos Contreras, Elisa Ogalla e Hilandera, Sole Villalba y Belén S. Guzmán. Además, Librerías Proteo Prometeo acogerá la presentación de la obra ‘The Málaga years 1969-1971. Fotografías de Jürgen Schadeberg’.

Irene Zottola, Pilar O’Connor, Luz Moreno, Ricardo Cases y Antonio Xoubanova en los talleres y laboratorios creativos

En el apartado de talleres y laboratorios creativos, en Málaga destacan el taller de Irene Zottola en Las Buganvillas Film Lab, las exploraciones matéricas de Idoia Cuesta en torno al mimbre en el Museo de Málaga, la propuesta de Pilar O’Connor sobre intuición y narrativas textiles en Nika Art Gallery, las experiencias gastronómicas de Bernardita Cocina y Luz Moreno en Colección del Museo Ruso / Málaga y el workshop de branding de Laura Zorrilla de INDI&COLD ‘Del boceto al click; del diseño a la construcción de marca’ en la Escuela de Arte San Telmo. Ricardo Cases, uno de los fotógrafos más interesantes del panorama actual, imparte el taller ‘Autozine’ en el Museo de Málaga, y el mismo espacio acoge a Antonio Xoubanova y su workshop ‘Zoom’. Otro encuentro memorable será la segunda edición de Patinantes con la charla sobre la historia de skateboard en Málaga en los años 70 y 80 y la presentación del libro ‘Doc Caribbean, memoria viva del monopatín’ con Doc Caribbean y Hugo Clemente.

Las obras de Idoia Cuesta, Marta Pozas, Marcos Sevilla, Carmela Maracas y Lau Efron y Pillo

Moments 2025 tendrá casi una decena de estrenos expositivos en Málaga, donde se presentarán obras de Idoia Cuesta, Pilar O´Connor, Marta Pozas, Marcos Sevilla, Carmela Maracas, Lau Efron y Pillo, entre otros artistas. Nika Art Gallery es una de las sedes más relevantes, con cuatro muestras. El 25 de octubre se inauguran las pinturas de Saúl G. Corona ‘El abrazo como resistencia’ y la propuesta de fotografías de Edu Rosa y micropoemas de Silvia Guerrero ‘Breves como fotos / postcards from Europe’. Y el 15 de noviembre llegan los sugerentes collages creados por Pilar O’Connor en su serie ‘Concrete Kisses’ y la muestra fotográfica ’24 rostros’ de Marta Pozas. La Económica acoge el nuevo proyecto de Marcos Sevilla ‘Grotesque Deluxe’ y la exposición ‘Skater and sunsents’ del skater malagueño Pillo. Drunk-O-Rama es sede de una de las propuestas más divertidas, los ‘Monstruos, esqueletos, demencias y Rock’N’Roll’ de Carmela Maracas, OCOA brinda su espacio a ‘Obliterae’ de Lau Efron y la tienda INDI&COLD se llena de arte con la intervención de Idoia Cuesta, que ha diseñado una instalación expresamente para el local.

El Museo Thyssen acoge el estreno de ‘Calvario’, de la bailaora Lucía Álvarez ‘La Piñona’

La música en Moments es capaz de unir el jazz, el punk y el flamenco experimental en ese collage sonoro radical que suponen los 11 conciertos en la capital malagueña. Además del directo de presentación de Ray Barbee en Centre Pompidou (22 de octubre), se estrenan los nuevos trabajos de Nadolibre (23 octubre, Teatro Cánovas) y Orina (30 octubre, Teatro Cánovas). Como postre, el concierto de clausura de Quentin Gas & Los Zíngaros (15 noviembre, La Cochera Cabaret). Junto a esto, una de las actuaciones más esperadas será la de Lucía Álvarez 'La Piñona', una de las bailaoras más personales e inquietas de su generación que trae el estreno absoluto de ‘Calvario’ el 31 de octubre al Museo Carmen Thyssen. También hay que mencionar el concierto de Mocrobo y Caradusanto el 7 de noviembre en MUCAC La Coracha.

La programación de Moments también cuenta con otros eventos como el 19 aniversario de Drunkorama y la presentación del mural de Carmela Maracas, el estreno del documental ‘Bailando a golpes’, que incluye un encuentro con el director y el músico Elphomega, el ClubxMom, que se centra en los vinos naturales de los Montes de Málaga que trae la mirada experta de Samuel Párraga y el Guateque Social Club XII Moments Festival 2025 en OCOA. Además de la fiesta de presentación del Moments Málaga el 22 de octubre en OCOA, el festival vuelve a programar el ‘RipTape. Game of Skate’ (31 de octubre), que será una edición especial Halloween y los participantes podrán acudir disfrazados. Este año, el Premio Moments se entregará a Juan Diego Altamirano, creador y promotor del Velvet Club, referente del indie y la música en vivo en Andalucía.