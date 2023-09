La Málaga más solidaria: empresas se unen para recoger ayuda humanitaria para Marruecos

Málaga se une para ayudar a las personas afectadas por el terremoto que sacudió Marruecos en la pasada noche del 8 de septiembre. Un seísmo de 6,8 grados hizo temblar el país dejando miles de daños materiales, mas de 2.800 fallecidos contabilizados y 4.000 personas afectadas. Por ello, son varias las asociaciones de Málaga que están empezando a recoger material o recibir aportaciones para ayudar a la zona damnificada.

Desde la Agrupación de Voluntarios de Respuesta Rápida desde el mismo sábado están coordinados para la campaña de sensibilización a toda la población malagueña a través de todas sus entidades y a través de todos sus colaboradores. "El objetivo fundamental de la campaña es recoger el máximo de material que nos solicitan nuestras contrapartes locales allá en la zona damnificada por el terremoto", comenta Antonio Paneque, portavoz de la agrupación.

La entidad se reunió a comienzos de semana con la concejala de Cooperación del Ayuntamiento de Málaga, Mar Torres, para exponer su proyecto y la acción que van a llevar a cabo de recogida de los materiales que les van demandando desde las zonas más afectadas por el seísmo.

Cuentan con unos 100 puntos de recogida donde se van a poder llevar material sanitario para curas, sacos de dormir, termos, mantas, baterías portátiles, linternas y pilas, ropa de invierno, además de leche en polvo para bebés, pañales, alimentos no perecederos o productos de higiene personal.

Cualquier ciudadano puede llevarlo al punto mas cercano y llamar al 600 72 75 77 para obtener más información. Uno de los lugares en el que van a recoger estas donaciones va a ser en el estadio de La Rosaleda, este sábado 16 aprovechando que el Málaga C.F. juega en casa.

Por otra parte, la Asociación Marroquí desde Andalucía ha puesto en marcha una campaña para ayuda humanitaria hacia el país vecino. Así va a llevar a cabo dos acciones, la primera consiste en la recogida de productos de primera necesidad: material sanitario para curas; sacos de dormir, termos, aislantes y mantas; baterías portátiles para teléfonos, linternas y pilas; calcetines, ropa interior y camisetas térmicas (nuevos), leche en polvo para bebés; pañales para bebés y adultos; alimentos no perecederos (sin carne y sin envases de cristal); y productos de higiene personal. Se extenderá hasta el 22 de septiembre y estos bienes se recogerán en la sede de Málaga en calle Jinetes nº5.

Por otro lado, una recogida de dinero a través de crowfunding, con lo que se subvencionará un proyecto de reconstrucción en algunas zonas de las afectadas, destinado íntegramente a la creación o reconstrucción de instalaciones que garanticen un nivel mínimo esencial de necesidades básicas. Todos los productos recogidos serán enviados por La Agrupación de Voluntariado de Respuesta Rápida a final de mes.

Cáritas

Además, la confederación oficial de entidades de acción caritativa y social de la Iglesia católica, Cáritas ha contactado con Cáritas de Rabat para el llamado de ayuda. "Habitualmente Cáritas lo que hace es coordinarse con la Cáritas, donde ha pasado la catástrofe para responder al llamado de necesidades que ellos van pidiendo", ha destacado Francisco José Sánchez, director de Cáritas de Málaga. Para que la población pueda donar dinero han habilitado un bizum 38047, una cuenta bancaria ES33 2103 0146 94 0030016666 o y también se puede hacer a través de su página web caritas.es

El objetivo de todo esto es canalizar toda la solidaridad que se está poniendo en marcha. "Málaga es una tierra muy solidaria y ya también estamos recibiendo donativos", ha destacado Sánchez. Esta campaña es sobre todo para la primera emergencia de alimentación e higiene, pero también para la posible reconstrucción de la ciudad.

Por lo tanto, no van a llevar a cabo recogidas de nada, ya que el traslado de todos esta mercancía es muy costoso, entre otras razones. También, porque se pueden llevar cosas que no sean necesarias y porque se puede comprar lo que se necesita en el territorio donde ha pasado, ayudando a dinamizar la zona y pudiendo responder a cada necesidad más concretamente. " Y no lo que mandamos, que a lo mejor muchas de las cosas no son necesarias y que también puede dar lugar a que se quede por el camino, a que sea más costoso, a pasarlo, a que no se pueda distribuir bien. Sino que la pueda hacer evaluando Cáritas en el territorio, las necesidades, recogiendo las necesidades allí con la ayuda económica nuestra y suministrándola directamente según las necesidades de la población" ha aclarado Francisco José.

Empresas

También, son muchas las empresas que están prestándose a ayudar de una manera u otra. En el caso de la empresa Tipsa, empresa dedicada al transporte, estará recogiendo mercancía que se podrá llevar a la calle Escritor Bejar Zambrana nº20. En concreto, recolectarán sombrillas de playa, pañales, mantas, sábanas y toallitas húmedas, lo trasladarán in situ a la zona afectada el día 25 de septiembre.

Por otra parte, la empresa malagueña Trasteros Plus ha puesto a disposición sus espacios de forma gratuita para todos los ciudadanos que deseen contribuir en la entrega de ropa y calzado, productos de higiene, productos no perecederos, mantas, linternas y otros productos que puedan serde utilidad para las personas afectadas, así como material de embalaje para facilitar su transporte.

Las donaciones se podrán realizar en cualquiera de las cuatro sedes que Trasteros Plus posee en la actualidad en Málaga capital (ubicadas en la avenida Juan XXIII, avenida Los Guindos y calle San Millán) y en Mijas (Calle Virgen de Fátima). Se ha habilitado un horario que será de lunes a viernes, de 09:00 a 14:00 horas y de 15:30 a 18:00 horas.