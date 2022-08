Málaga no descarta una tasa turística "si hay consenso con el sector"

El debate en torno a la implantación de una tasa turística en Málaga continúa. El alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, ha comunicado este martes la intención del Ayuntamiento de aplicar este tributo “siempre que haya consenso con el sector”. De manera que “si éste lo ve positivo, estaremos ahí para dedicarlo a algo finalista”.

En este sentido, ha señalado como prioritario que, en caso de aplicarse, se destine a “potenciar el turismo de máxima excelencia y calidad” a través de la colaboración público-privada. Algo que, según las palabras del regidor, no sólo interesaría a los hoteles, sino también al resto de ciudadanos: “Cuando un turista gasta más, el empleo que genera es de más calidad; ese es el círculo virtuoso que debemos buscar”, ha expresado.

De la Torre, de esta forma, ha insistido en que “con el consenso adecuado” será posible avanzar en esa dirección. Un aspecto a conseguir con “reuniones de control y seguimiento por parte del sector, de cómo se hace, desde el punto de vista de recibirla, y cómo se aplica”. Además, ha dicho que para que el consenso sea posible tiene haber la “máxima transparencia” en la forma de gestionar los recursos que genere el tributo.

Sin embargo, la Comisión Permanente de Turismo Costa del Sol ya se posicionó en contra de la tasa turística el pasado julio. El presidente del organismo y de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, señalaba al respecto que “no es en absoluto el momento” y aducía como principales motivos la coyuntura económica, así como otras circunstancias ligadas al conflicto de Rusia.

“El sector turístico ya tiene que hacer frente a numerosos impuestos, a lo que se unen los altos precios de las materias primas, de los combustibles y una subida del coste de la vida, en general”, argumentaba. Impedimentos que podrían suponer, a juicio de la Comisión Permanente, una pérdida de competitividad: “Hay que ser responsables y prudentes y ayudar en lugar de seguir poniendo piedras en la mochila para que se consolide la recuperación económica”, explicaba.

Los miembros del organismo, durante la reunión del mes pasado, apostaron por abrir un debate para “repensar la financiación de los que más aportan de forma consensuada con la Junta y los municipios”, según indicó Salado.

Por su parte, De la Torre, al ser cuestionado sobre si cree que el sector será reacio a la novedad, ha argumentado que “no digo que sea reacio, digo que pueden tener dudas”.

Las últimas declaraciones de De la Torre se producen dos días después de su reunión con el alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, para tratar temas de industria y turismo, y en la que compartieron pareceres sobre la aplicación de la medida en ambas ciudades. Un gravamen que, de aplicarse, serviría para “establecer un marco legal a nivel autonómico que permita que aquellos destinos que quieran la adopten”, según aclaró el regidor hispalense.

El primer edil malagueño, en cualquier caso, cree que “dependerá de que cada ciudad lo vea oportuno: que diga con su sector que aquí encaja bien y otras que a lo mejor no lo vean bien, con una cierta libertad”, ha defendido, insistiendo; no obstante, en que “tiene que haber ese acuerdo, me parece básico con el sector el diálogo”, ha comentado.