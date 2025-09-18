El malagueño hallado muerto en el Támesis es el artista Gonzalo Fuentes, afincado en Londres

El malagueño hallado muerto en el Támesis, a su paso por Londres, donde estaba afincado, se llamaba Gonzalo Fuentes, tenía 34 años y una prometedora carrera artística. Su cuerpo fue localizado flotando en el caudal del río, cerca de Thamesmead, en Greenwich.

Medios de comunicación ingleses consultados por este periódico apuntan que, en el momento del hallazgo, el joven había sido rescatado con vida. Allí recibió una primera asistencia de los servicios médicos, que dada la gravedad de su estado lo trasladaron hasta un hospital. Horas después, pese a los esfuerzos de los facultativos, según recoge la prensa, falleció.

Desde 2019, Fuentes residía en Londres. En los últimos años se había centrado en exposiciones de arte, según la información recabada por este periódico. Licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Málaga, el joven creador cursó también el Máster en Investigación en Arte y Creación en la Universidad Complutense de Madrid. Su primera exposición individual, titulada Juegos de construcción, se presentó en la Facultad de Bellas Artes de Málaga.

Había sido premiado y seleccionado en varios concursos, como el 30 Premio BMW de Pintura, el XVII Premio Joven Complutense, la Muestra de Artes Visuales Málaga Crea, NordArt 2015, el Premio de pintura de la Universidad de Málaga o Griffin Art Prize.

Había participado, además, en varias exposiciones colectivas, destacando T(RE) Silience, T(RE) Silence, T(RE) Sidence, Archivo Municipal de Málaga (2015), Saque de puerta, Centro Arte Complutense (2014), El ojo efervescente, Centro Cultural Provincial de Málaga (2013) o la Muestra Internacional de Arte Universitario IKAS ART en Bilbao (2011).

Obtuvo, a su vez, diferentes becas, entre ellas la IV Encontro de Artistas Novos Cidade da Cultura, la II Beca Artista Residente de Postgrado de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Málaga y la Beca de Producción Cienfuegos.

El cuerpo del artista fue rescatado este lunes por la tarde. Hacia las 18:30, testigos dieron aviso a los servicios de emergencias. La policía británica continúa indagando en las circunstancias en las que se produjo la muerte. Mientras, los investigadores están a la espera de los resultados preliminares de la autopsia, que podrían esclarecer si se trata de un accidente por ahogamiento u otra causa.

La familia del malagueño, tras recibir la notificación de lo ocurrido, viajó hasta Londres para gestionar la repatriación del cadáver.

