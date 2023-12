Las mamografías llevan casi dos meses suspendidas en Puerta Blanca y hay cientos de mujeres afectadas

El aparato de mamografías de la unidad de detección precoz del cáncer de mama de Puerta Blanca, en Málaga capital, lleva casi dos meses sin funcionar por una avería. La Consejería de Salud ha apostado por su sustitución por un equipo nuevo. Pero mientras, la situación perjudica a cientos de mujeres de la zona oeste de la ciudad que tienen ese centro de salud como referencia para los controles preventivos frente a la enfermedad. Según ha podido saber Málaga Hoy, la máquina nueva "ya se está instalando", pero se desconoce cuándo empezará a funcionar. Por ahora, la agenda de citas sigue cerrada porque falta el aparato para hacer esa prueba que es imprescindible en el cribado.

La consejera de Salud, Catalina García, avanzó a principios de noviembre, en una visita a Málaga y cuando el mamógrafo ya estaba fuera de funcionamiento, que se iba a cambiar por otro más moderno. Entonces, respondió con ironía a la denuncia del Partido Socialista de que había unas 36.000 mujeres que sufrían demoras en sus mamografías. "Me alegra que ahora el PSOE se preocupe. Cuando llegamos [a la Junta de Andalucía], la obsolescencia rayaba el peligro", comentó. Reconoció el problema de la suspensión de esas pruebas porque "no hemos llegado aún a todos los sitios", pero recalcó que la Consejería de Salud estaba llevando a cabo un plan de renovación tecnológica en el que se ha invertido 680 millones de euros a nivel autonómico. "Cuando acabe esta renovación tecnológica en 2024, todos los mamógrafos estarán renovados", resaltó. Precisó entonces que ese plan incluye la sustitución no sólo de estos aparatos, sino también los equipos de PET, resonancias magnéticas y radiografías.

La Asociación de Mujeres Mastectomizadas de Málaga (Asamma) aplaudió que se renueve el mamógrafo de Puerta Blanca, pero lamentó que durante estas semanas se hayan suspendido las pruebas del cribado a las usuarias. "El dispositivo de ese centro de salud siempre ha funcionado muy bien, pero con esta incidencia, que nos consta que lleva más de un mes, muchas citas se están retrasando", advirtió la presidenta de Asamma, Francisca Aguilar.

Por su parte, una usuaria, M. G., explicó que desde que hace 12 años entró en el programa de detección precoz del cáncer de mama, siempre se ha hecho sus mamografías preventivas en Puerta Blanca cada dos años, sin ningún inconvenientes. "Esta es, por lo menos en mi caso, la primera vez que la agenda se ha cerrado y que las citas están suspendidas. Porque llevo llamando más de un mes y siempre me dicen que hay que esperar. El problema será que cuando comiencen a citarse mujeres, habrá muchas acumuladas de todas estas semanas en las que no se han hecho las pruebas que deberían haberse realizado", opinó.