Un matrimonio descubre que su chalet en Marbella fue vendido sin su permiso: el abogado sospecha de un grupo criminal

Un juzgado de instrucción de Fuengirola investiga una presunta estafa inmobiliaria relacionada con un chalet en primera línea de playa situado en la urbanización Costabella, en Marbella. La vivienda pertenece a un matrimonio austriaco residente en Miami que, según consta en su denuncia, fue vendida sin su autorización mediante documentación presuntamente falsificada. El abogado penalista Samuel Mandri, de la firma Sap Abogados, que representa a los propietarios, sospecha que se trata de una actuación propia del crimen organizado: “Buscan viviendas vacías, investigan quiénes son los dueños y se hacen pasar por ellos". Después, retrasan la ocupación para ganar tiempo.

“Han vendido su casa sin que se enteraran”

El caso salió a la luz el pasado 2025, cuando varias personas accedieron al chalet tras romper la cerradura. Al saltar la alarma, acudió la Policía. Los supuestos intrusos mostraron una inscripción registral que los acreditaba como nuevos propietarios. Hasta ese momento, el matrimonio seguía pagando suministros, seguros y mantenimiento, sin saber que su vivienda había sido inscrita a nombre de terceros.

Una vez comprobaron la operación en el Registro de la Propiedad, las presuntas víctimas presentaron denuncia por presuntos delitos de estafa y falsedad documental. El chalet había sido vendido ante notario por 320.000 euros, un precio considerado irrisorio para una vivienda independiente en primerísima línea de playa en la costa de Marbella. El trámite se realizó a través de un supuesto representante de los propietarios que aportó un poder notarial presuntamente otorgado en el extranjero y pasaportes que habrían sido falsificados. Los verdaderos dueños aseguran que jamás firmaron ese poder ni autorizaron la venta. “La clave ahora es demostrar que toda la documentación que permitió al notario autorizarlo es falsa”, explica Mandri.

La sociedad compradora, creada poco antes y con un capital social mínimo, compareció mediante su administrador y con intérprete. El pago se realizó mediante cheque al supuesto representante, no directamente a los propietarios reales.

"Se está poniendo de moda vender casas vacías"

La gravedad del caso, en palabras del letrado, va más allá del perjuicio a esta familia.“Esto significa que en España pueden vender tu casa sin que te des cuenta", remacha. En palabras del letrado, la Fiscalía ya ha reconocido que este tipo de fraude empieza a repetirse: “Es algo totalmente novedoso. Se está poniendo de moda vender casas vacías".

En noviembre del ejercicio pasado, la jueza dictó un auto en el que afirmaba que existen indicios suficientes de criminalidad, al constar que la finca fue vendida pese a que sus propietarios niegan haber autorizado la operación. La magistrada aprecia tanto la apariencia de delito como el riesgo de que el inmueble pudiera volver a transmitirse, y acuerda, además de la prohibición de disponer del chalet, la imposibilidad de realizar cualquier acto de venta o gravamen. El objetivo es impedir que pase a manos de terceros mientras se investiga el caso.

Posteriormente, al comprobarse que los ocupantes realizaban obras de gran calado, el juzgado ordenó también la paralización inmediata de los trabajos. A pesar de ello, las obras continuaron, supuestamente, de forma clandestina y la Policía Local llegó a sorprender a un operario en el interior del inmueble.

Interpol investiga ahora los pasaportes y el poder

La magistrada que instruye el caso ha ordenado ahora remitir oficio a la Policía Nacional para que, a través de Interpol, investigue la autenticidad de los pasaportes y del poder de representación utilizados en la compraventa. Incluso, en palabras del abogado, se han aportado vídeos supuestamente utilizados para justificar visitas previas a la vivienda. “También son falsos. Nunca visitaron la casa", apostilla.

Aunque el juzgado ha adoptado medidas cautelares a favor de los propietarios, Mandri aclara que todavía no han podido regresar. “Sin sentencia es complicado. Es una vivienda vacacional. Ellos viven en Miami y la compraron como inversión", recalca. Los propietarios llevaban casi dos años esperando permiso del Ayuntamiento de Marbella para reformar la vivienda, situada en primerísima línea de playa, afectada además por planes urbanísticos vinculados al futuro paseo marítimo.

El supuesto vendedor del chalet se encuentra actualmente en Alemania, donde padece una enfermedad grave, y ha solicitado declarar por videollamada. Mientras tanto, la causa continúa en fase de instrucción. El juzgado investiga ahora el recorrido del dinero, la autenticidad de los documentos y la posible existencia de una organización dedicada a este tipo de estafas inmobiliarias.

La vivienda permanece judicialmente bloqueada y bajo vigilancia policial. Según el abogado del matrimonio, los investigados están intentando revertir las medidas cautelares para poder deshacerse del inmueble cuanto antes: “Teníamos una vista oral este viernes, pero la han aplazado. Básicamente era para intentar levantar la prohibición de venta, porque los autores quieren venderla pronto y salir corriendo".

Mandri considera que esta maniobra refuerza la tesis de que se trata de una actuación organizada y planificada, cuyo objetivo sería liquidar el activo de la vivienda y desaparecer antes de que avance la investigación judicial.