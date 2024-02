Casi 40 médicos prometidos para centros de salud de Málaga siguen pendientes desde hace más de un año

La población de Málaga crece y envejece por lo que demanda más asistencia. Sin embargo, a los centros de salud no llegan los facultativos comprometidos por la Consejería de Salud ni las sustituciones que hacen falta para cubrir bajas, permisos, jubilaciones y reducciones de jornada. Las consecuencias son profesionales desbordados y pacientes que tardan más en conseguir una cita. La situación la ha denunciado este martes el Sindicato Médico de Málaga (SMM) que ha exigido "el aumento inmediato" de las plantillas para ajustarlas a la realidad demográfica.

La organización ha precisado que casi 40 médicos de Atención Primaria prometidos a finales de 2022 por el Servicio Andaluz de Salud (SAS) para el Distrito Málaga-Guadalhorce siguen sin llegar. Son 33 facultativos de familia y cinco pediatras para descargar aquellos centros de salud más saturados. Pero siguen pendientes. Para el presidente del SMM, Antonio Martín, "es una negligencia" de la Administración ya que supone reconocer la falta de recursos sin que las soluciones acordadas se concreten.

De hecho, apuntó que están creadas las plazas, pero no se les asignan facultativos. Martín recalcó que el trabajo que iban a asumir esos cupos de nueva creación "lo siguen absorbiendo los profesionales que están". Esos facultativos que no llegan son los llamados desdoblamientos de cupos, comprometidos para cumplir el acuerdo del Comité Interterritorial de Salud de 2019 a fin de que cada médico de familia tenga asignados como máximo 1.500 pacientes y cada pediatra, un tope de 1.000 niños.

Pero según los datos del SMM, casi el 60% de los facultativos de familia del Distrito Málaga-Guadalhorce tiene cupos de más de 1.500 usuarios. Incluso hay profesionales con más de 2.000 cartillas. En el caso de los pediatras, el 41% tiene cupos por encima de los 1.000, llegando al 70% en el Valle del Guadalhorce. Los centros de salud más sobrecargados son Alhaurín de la Torre, Alhaurín el Grande, Campanillas, Cártama, Churriana, Coín, Colonia Santa Inés-Teatinos, El Cónsul, Limonar, Puerta Blanca y Rincón de la Victoria.

"Pasa el tiempo, aumenta la población, que cada vez está más envejecida y con mayores necesidades asistenciales, aumenta la frecuentación desde la pandemia sin que la Administración proporcione a este distrito sanitario los recursos suficientes", resumió la vocal de Atención Primaria del SMM, Mariángeles Bernal.

Y no sólo no llegan los desdoblamientos de cupo. Tampoco se sustituyen todas las bajas. Hay muchas por enfermedad de larga duración o jubilación que tardan "meses" en cubrirse. Ello supone que "esas consultas no sustituidas se van repartiendo entre el resto de las consultas médicas, ya de por sí desbordadas", insistió Bernal. En su balance de este martes -en el que el SMM puso el foco en el área de Málaga y el Guadalhorce-, la organización reconoció "grandes esfuerzos" de este Distrito para reducir las bajas no sustituidas. "No obstante, quedan muchas plazas por sustituir y no se nos confirma cuándo está prevista la creación de los nuevos cupos prometidos", aclaró Bernal. Además, reivindicó "la sustitución al 100%" para que la plantilla siempre esté al completo.

Según Martín, la Atención Primaria es "la cenicienta" de la sanidad pública. "La situación es catastrófica. Es insuficiente la dotación de plantilla y la inversión en infraestructuras. Málaga lleva años creciendo por encima de Andalucía. Crecemos en población y en demandantes, pero no en servicios", resumió.

Incumplimiento del tope de 35 pacientes por médico al día

El resultado del déficit de facultativos es que en la mayoría de los casos se sobrepasa el acuerdo con el SAS para un tope de 35 pacientes diarios por médico de familia y 25 por pediatra. "La cifra pactada se sobrepasa en casi todos los centros; incluso llega a casi el doble en periodo de alta frecuentación", añadió la vocal del SMM. Por ello, el sindicato urge a que se adopten "medidas concretas y eficaces para cumplir con el pacto de agendas firmado" y que éstas sean extensivas incluso a los centros pequeños, con menos de tres facultativos.

Según el SMM, la sobrecarga es tal que algunos profesionales han comunicado a Salud Laboral los riesgos a los que se exponen. El sindicato no concretó cuántos profesionales lo han hecho. Además, de advertir las consecuencias para los pacientes de la falta de personal en Primaria, el sindicato insistió en la sobrecarga que genera en las urgencias hospitalarias y extrahospitalarias por "rebosamiento" de las consultas.

La organización alertó además que la saturación provoca la "fuga" de los residentes que acaban las especialidades de Atención Primaria (Medicina de Familia y Pediatría) hacia "otro MIR u otros destinos". Por ello, reclamó la "fidelización" ya que la contratación de larga duración prometida por el SAS se ha quedado en contratos de "uno o cuatro meses". El SMM también exigió la actualización de la Bolsa, puesto que sigue utilizándose la de 2021, así como mayor previsión en la renovación de los contratos, dado que a finales de enero pasado hubo profesionales que se enteraron apenas unas horas antes de su nuevo destino.

La "situación caótica" de las Urgencias extrahospitalarias

El Sindicato Médico también denunció la "situación caótica" de las Urgencias extrahospitalarias y exigió que se adecuen las plantillas. Según sus datos, hay facultativos que tienen que atender 50 consultas urgentes por jornada. Incluso, aseguró que se han dado algún caso en los que un profesional ha asistido a 150 pacientes en una guardia, como ocurrió en Alhaurín el Grande.

Además, el SMM recordó que los profesionales de este dispositivo no cobran los complementos de turnicidad, nocturnidad, festivos o festivos especiales, como lo hacen otras categorías, ni tienen salientes de guardia cuando realizan jornadas complementarias; mejoras que reclamó para el colectivo.