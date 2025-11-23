Muere atropellado un hombre de 44 años en la avenida Valle Inclán de Málaga y detienen al conductor

Un hombre de 44 años ha muerto en la madrugada de este sábado tras ser atropellado por un turismo en la zona de Camino de Suárez, junto a la avenida Valle Inclán. El atropello se produjo alrededor de la 1:15 horas, según ha confirmado el servicio de emergencias 112 Andalucía. Todo apunta, según fuentes policiales, que el vehículo implicado habría rebasado un semáforo en fase roja, a la altura de un establecimiento de comida rápida, antes de arrollar al peatón. Tras el impacto, el conductor abandonó, presuntamente, la escena.

El aviso llegó al Teléfono Único de Emergencias a través de un testigo que alertó de que un peatón había sido atropellado y había quedado tendido en la acera “gravemente herido”, según trasladó el propio alertante. De inmediato, el centro coordinador activó a los servicios sanitarios del 061, así como a agentes de la Policía Local y de la Policía Nacional. A pesar de la intervención urgente de los equipos sanitarios, no fue posible salvar la vida del hombre, que murió en el mismo lugar debido a la gravedad de las heridas sufridas.

Un segundo conductor, que al parecer había sido testigo directo del atropello, decidió seguir al vehículo. Si bien, por el momento, no ha trascendido qué ocurrió durante ese seguimiento ni qué conversación —si la hubo— se produjo entre ambos conductores, el implicado regresó finalmente al punto del siniestro.

La intersección donde se produjo el atropello cuenta con cámaras foto-rojo, dispositivos que graban a los vehículos que rebasan los semáforos en rojo. Estas imágenes podrían aportar información clave a la investigación de la que se ha hecho cargo el Grupo de Investigación de Accidentes y Atestados (GIAA) de la Policía Local. Tras regresar al lugar, el conductor fue detenido y trasladado a dependencias policiales, donde quedó bajo custodia mientras avanzan las diligencias, según ha podido saber este periódico.

La investigación sigue abierta para esclarecer por completo las circunstancias del atropello, la secuencia de lo ocurrido tras la huida del conductor y los motivos que le llevaron a regresar al lugar acompañado por el testigo que lo siguió.

La Policía Local continúa recabando testimonios y analizando las grabaciones disponibles mientras se espera el resultado de los atestados que determinarán las responsabilidades penales del conductor.

Una ambulancia en Valle Inclán en Málaga capital

En libertad el conductor que se fugó tras atropellar mortalmente a un motorista de 18 años

Por otra parte, cabe recordar que el conductor que arrolló mortalmente a un motorista de 18 años y se fugó presuntamente del lugar del accidente, sin socorrerlo, ya está en la calle. Así lo ha acordado el titular de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia número 2 de Coín, en funciones de guardia. El detenido, en libertad provisional, es considerado por las autoridades el presunto responsable de haber provocado la muerte del joven, según informaron fuentes judiciales.

Está siendo investigado por la presunta comisión de un delito de homicidio imprudente, omisión del deber de socorro y conducir bajo la influencia de cannabis. Pese a la decisión que el magistrado adoptó este pasado martes, el juzgado de guardia le ha impuesto como medidas cautelares la obligación de comparecer los días 1 y 15 en sede judicial. También le ha sido retirado el pasaporte y se le prohíbe salir del territorio nacional.

La causa será instruida en el Tribunal de Instancia número 1, que es el que se encontraba de guardia en el momento en el que ocurrió el fatal accidente, del que había huido. Fue después cuando los agentes pudieron averiguar qué había motivado esa fuga: circulaba, presuntamente, bajo los efectos de las drogas, según comprobaron después en la prueba de detección de sustancias estupefacientes que se le practicó en dependencias policiales.

Tras ausentarse del lugar, el arrestado se entregó en el cuartel de la Guardia Civil del municipio. El siniestro se produjo en la tarde del lunes, alrededor de las 17:30 horas, en el tramo comprendido entre los kilómetros 12 y 13 de la A-355, según informó el Servicio de Emergencias 112 Andalucía. En el accidente se vieron involucrados tres turismos y una motocicleta, que conducía la víctima, un joven residente en Monda, a unos diez kilómetros del punto en el que se registró el suceso.

El vehículo implicado, a tenor de las primeras pesquisas, invadió el sentido contrario de la vía, provocando la colisión que acabaría con la vida del motorista. Tras el impacto, los ocupantes del coche abandonaron el lugar, donde el joven yacía sin vida en el asfalto.