La mujer asesinada en Palma-Palmilla había estado incluida en el sistema VioGén, aunque no tenía protección activa

Continúa la investigación por la muerte violenta de una mujer cuyo cadáver fue localizado este pasado domingo en el barrio de Palma-Palmilla, en la zona norte de Málaga, a escasos metros de la comisaría de Policía Nacional. La víctima, una joven de 27 años que vivía en situación de indigencia, había estado incluida con anterioridad en el sistema de seguimiento integral de los casos de violencia de género (VioGén), aunque no figuraba como caso activo en el momento de su fallecimiento. El cuerpo presentaba múltiples heridas de arma blanca, lo que apunta a un homicidio.

Así lo ha confirmado el delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, quien ha precisado que “nos consta que estuvo en un momento determinado como un caso activo de VioGén, pero no estaba activo en este momento”. Según ha añadido, tampoco se tenía constancia de la existencia de una pareja o de una persona que conviviera con ella.

Fernández ha lamentado que se trate de “una situación que se produce en unas circunstancias de marginalidad e indigencia”, en referencia a la extrema vulnerabilidad social en la que se encontraba la víctima, una mujer joven que, según ha indicado, vivía en una situación “muy desfavorecida” y cuya muerte se ha producido en plena vía pública. El delegado ha asegurado que la investigación se está desarrollando “de manera profusa y profunda”, con numerosos interrogatorios a personas del entorno en el que se movía la mujer para tratar de identificar al autor o autores de la agresión mortal.

Tal y como adelantó este periódico, la víctima era una persona sin hogar, de origen extranjero aunque con nacionalidad española, y con problemas de adicción. El cadáver fue encontrado a las 6:30 el domingo en un banco situado detrás de la comisaría de Policía Nacional Málaga-Norte, tras un aviso al servicio de emergencias 112 Andalucía que alertaba de la presencia de una mujer inconsciente.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local, de la Policía Nacional y de los servicios sanitarios, que solo pudieron certificar el fallecimiento. La comitiva judicial procedió al levantamiento del cuerpo, que fue trasladado posteriormente al Instituto de Medicina Legal de Málaga, en los bajos de la Ciudad de la Justicia.

Los resultados preliminares de la autopsia, practicada este lunes, revelan que la mujer presentaba múltiples puñaladas en distintas partes del cuerpo, principalmente en el tórax, el abdomen y las piernas. Las pesquisas indican que se trata de una mujer joven, de entre 25 y 30 años, y refuerzan la principal línea de investigación, que apunta a un homicidio.

Por el momento, nadie en el entorno donde fue hallado el cadáver ha denunciado la desaparición de una familiar o conocida, lo que ha dificultado inicialmente su identificación. En el barrio, vecinos y personas que pernoctan habitualmente en la zona se han mostrado sorprendidos y desconcertados por lo ocurrido. Algunos explican que muchas personas sin hogar suelen dormir en los bancos cercanos porque, pese a que la comisaría permanece cerrada por la noche, consideran que la proximidad a dependencias policiales les aporta mayor sensación de seguridad.

Desde la Comisaría Provincial de Málaga han indicado que el cuerpo estaba inicialmente sin identificar y que el Grupo de Homicidios se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias de esta nueva muerte violenta.