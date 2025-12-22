La mujer asesinada en Palma-Palmilla, en Málaga, es una indigente extranjera que sufrió múltiples puñaladas

Un agente de la Policía Nacional en la Palma-Palmilla en una imagen de archivo.

La Policía Nacional mantiene abierta la investigación por la muerte violenta de una mujer cuyo cadáver fue localizado en Palma-Palmilla, a escasos metros de la Comisaría de Policía Nacional Málaga-Norte. Fuentes municipales han confirmado a este periódico que la víctima es una persona sin hogar de origen extranjero, aunque con nacionalidad española. El móvil del crimen está todavía bajo investigación.

El cuerpo, que había sido encontrado este domingo en un banco, presentaba múltiples heridas de arma blanca en distintas partes del cuerpo, principalmente en el tórax, el abdomen y las piernas, han precisado otras fuentes próximas al caso consultadas. La principal línea de investigación apunta a un homicidio. La Policía continúa recabando información para detener al responsable.

Son los resultados preliminares de la autopsia, que este lunes se le ha practicado en el Instituto de Medicina Legal (IML) de Málaga. Las pesquisas indican que se trata de una mujer joven, de entre 25 y 30 años, que tendría problemas de adicción.

Por el momento, en el entorno donde fue hallado el cadáver nadie ha denunciado la desaparición de una familiar o conocida, lo que ha dificultado inicialmente su identificación. En el barrio, vecinos y personas que pernoctan habitualmente en la zona se muestran sorprendidos y desconcertados por lo ocurrido. Aseguran que muchos sinhogar suelen dormir en los bancos cercanos porque, pese a que la comisaría se encuentra cerrada, consideran que estar junto a dependencias policiales les aporta mayor sensación de seguridad.

El hallazgo del cuerpo se produjo a primera hora de esta domingo. Un aviso en l Servicio de Emergencias 112 Andalucía alertaba de que había sido encontrada una mujer inconsciente, en un banco, detrás de la comisaría de Policía Nacional Málaga-Norte.

El centro coordinador movilizó a efectivos de la Policía Local y de la Policía Nacional, y a los servicios sanitarios, que sólo pudieron certificar el fallecimiento de la víctima. La comitiva judicial procedió al levantamiento del cuerpo, que fue trasladado hasta el Instituto de Medicina Legal, en los bajos de la Ciudad de la Justicia.

Desde la Comisaría provincial de Málaga indicaron que el cuerpo estaba sin identificar. El Grupo de Homicidios se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias de esta nueva muerte violenta.