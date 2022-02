Músicos de Málaga, contra la Ley Celaá: "Artistas unidos no serán vencidos"

La música cesó a las 18:00 de la tarde en el Conservatorio Profesional de Música Gonzalo Martín Tenllado. Profesorado, alumnos y familias se concentraron ante el deterioro que ha sufrido el Bachillerato Musical con la entrada en vigor de la Ley Celaá. Como consecuencia, 200 alumnos andaluces tendrán que cambiar de modalidad de Bachillerato a mitad de curso. Por otro lado, se reduce la posibilidad de compatibilizar el instituto con los dos últimos cursos de las enseñanzas profesionales de música.

A grito de “artistas unidos no serán vencidos” se reunieron alrededor de un centenar de personas. Iban vestidos de oscuro, ya que "guardaban luto por la música". Tras la aprobación de la nueva ley de educación, el Bachillerato Musical ha sufrido un gran deterioro. Por este motivo, el Sindicato de Estudiantes de Málaga y Comisiones Obrera convocó esta reivindicación en las puertas del centro de estudios. Remedios Ramos, portavoz del grupo Unidas Podemos Málaga, ha apoyado la causa declarando que “hay que apostar por las enseñanzas musicales” y se ha referido a los afectados como “estudiantes potenciales que han sacrificado y siguen sacrificando su tiempo de ocio y que se merecen seguir optando a una carrera universitaria”.

“No tendría capacidad para llevar y traer a mi hijo si no tuviera Bachillerato Musical cerca del conservatorio. El va y viene de un centro a otro durante la mañana andando porque combina las clases de músicas con las de Bachillerato”, explica Isa, madre afectada por la situación. Su hijo Francisco cursa 5º de Enseñanzas Profesionales en este conservatorio y asiste al Bachillerato Musical de Humanidades en el IES Mare Nostrum, situado en la manzana colindante. El centro tendría que dejar de ofrecer esta dualidad ya que no oferta la modalidad de Bachillerato de Arte, la única alternativa para acogerse a la matrícula a tiempo parcial.

Entre la multitud manifestante, la mayoría eran adolescentes y afectados directamente por la normativa. “Estoy en cuarto de profesional tocando el oboe y el año que viene entraría en Bachillerato. Si debo hacer la modalidad de Arte para poder compatibilizarlo con la música, me lo tendría que pensar bastante. El futuro queda muy reducido”, indica Silvia, una de las estudiantes afectadas.

Los alumnos de danza del Conservatorio de Danza Pepa Flores, también afectados, se sumaron a la causa. Pero no solo se encontraban jóvenes. Pequeños músicos de 10 años de 3º de estudios elementales de piano interrumpieron sus lecciones para apoyar la causa. “Pasan muchas tardes aquí, deben ser conscientes de la problemática. A ellos les gusta la música y supone una desmotivación ver a sus referentes en estas condiciones”, indica su profesora.

El director del IES Sierra Bermeja, centro que ofrece Bachillerato Musical, muestra su indignación pero confiesa que siente una tristeza inmensa. “Hemos tenido en el centro músicos excelentes que a su vez han sido matemáticos o médicos. Es una pena que no se respete la dualidad de sus sueños”, expresa. “La carrera de un músico se puede acabar si se lesiona de un pie o una mano, además de ser una trayectoria que en ocasiones es bastante corta, es muy injusto que no se dé la capacidad de respetar las dos ambiciones”, reflexiona el director.

Silvia Pérez es profesora de música en secundaria, pero también es una madre afectada. “El Bachillerato Musical es la única alternativa para no abandonar la música, a pesar de la gran carga de trabajo que conlleva”, indica la profesora. “Una de mis hijas cumple el perfil de música y estudiante de Secundaria que no sabría decantarse ahora mismo por un mundo u otro. Si no le dan la opción, probablemente el año que viene abandonara el violín, después de 8 años de estudio y a dos de conseguir el grado profesional”, concluye.

Los Sindicatos de Estudiantes mantuvieron una asamblea a nivel andaluz durante esta semana donde se determinó un calendario de concentraciones por toda la región. Ayer tuvo lugar la primera de las reivindicaciones en Granada a las 18:00 en el Conservatorio Profesional de Música Ángel Barrios. Mañana se hará parada en La Línea de la Concepción, a las 12:00 en el IES Mar de Poniente. Tras la cita gaditana, el día 16 de febrero los sindicatos pretenden hacer una concentración general en el Palacio San Telmo de Sevilla a las 10:30 de la mañana. Fuentes sindicales indican que el calendario queda abierto y que la idea es ir ampliando las fechas en el resto de provincias.