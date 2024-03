Estos son los nuevos horarios de los trenes Avant de Córdoba a Málaga y Sevilla a partir del lunes 18 de marzo

Renfe ha anunciado que a partir del próximo 18 de marzo ajustará el horario de salida de los dos Avant entre Córdoba, Málaga y Sevilla de primera hora de la mañana de lunes a viernes. La compañía ferroviaria ha señalado que el primer Avant Córdoba-Sevilla adelanta su hora de salida a las 6,20 horas --anticipándose 30 minutos-- para llega a la capital hispalense a las 7,16 horas. En sentido inverso, se adelanta la salida del primer Avant Sevilla-Córdoba-Málaga a las 6,25 horas, anticipándose 20 minutos.

Al hilo de lo anterior, Renfe ha indicado que el nuevo horario permitirá llegar a la capital cordobesa a las 7,14 horas y enlazar con el Media Distancia (MD) Córdoba-Rabanales de las 7,34 horas. Además, este mismo tren llegará a Málaga a las 8,24 horas, 20 minutos antes de la hora de llegada actual.

Esta medida tiene por objetivo facilitar la llegada a destino antes del inicio de la jornada laboral y adaptar el servicio a los hábitos de movilidad por motivos de trabajo. La compañía ferroviaria ha realizado estos ajustes tras un análisis de la rutina de movilidad de los viajeros que se desplazan de lunes a viernes entre Sevilla y Córdoba y Málaga para optimizar y ofrecer una mayor flexibilidad en sus desplazamientos.

Los billetes están a la venta desde este miércoles en los canales habituales de venta: 'www.renfe.com', App oficial, taquillas y 912 32 03 20. Igualmente, Renfe está informando de forma personalizada a los viajeros asiduos de ambas relaciones.

La provincia de Córdoba cuenta con una oferta semanal de 142 trenes Avant, 86 de la relación Sevilla-Córdoba-Málaga y otros 56 de la relación Sevilla Córdoba-Granada, que suponen una oferta de más 37.000 plazas a la semana. Estos servicios Avant están incluidos en la medida de bonificación por el que los viajeros frecuentes pueden adquirir su abono Avant con un descuento del 50%. Así, el objetivo de esta medida es "fomentar el transporte público y reducir el uso del vehículo privado, así como disminuir la dependencia energética y la huella de carbono", ha subrayado Renfe.

Este periódico se hizo eco de las quejas de la Plataforma ciudadana de Afectados Avant Andalucía. Algunos se planteaban incluso marcharse a vivir a Córdoba por los perjuicios que les suponían los retrasos de los trenes para llegar a su puesto de trabajo.

Como "medida desesperada", otros usuarios apostaban por contratar un minibús, para garantizarse así un compromiso de salida y llegada real a una hora óptima, pese a ser conscientes de que la duración por carretera sería mayor.

Uno de los afectados relataba que los cambios que la compañía ferroviaria ya venía aplicando le obligaron a retrasar su jornada laboral para cumplir con las horas que se le exigen. Trabaja en la Comandancia de la Guardia Civil en Córdoba, hasta donde acude diariamente. "Mi horario es de 7:30 a 15:00, pero me permiten entrar de 8 a 15:30 por el tren. Ya me preguntan qué está pasando y yo no puedo contemplar mudarme porque tengo dos niños pequeños", denunciaba.