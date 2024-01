Afectados por cambios en los horarios de trenes Málaga-Córdoba: "No es normal levantarte a las 6 de la mañana y llegar tarde al trabajo"

"Hay quien se plantea irse a vivir a Córdoba por los perjuicios que les suponen los retrasos de los trenes para llegar a su puesto de trabajo". Es una de las claves que provocó la creación de la Plataforma ciudadana de Afectados Avant Andalucía, que pide a Renfe que de marcha atrás en su decisión de volver a cambiar los horarios en los trayectos en Málaga, Córdoba y Sevilla, frecuentados masivamente por trabajadores para desplazarse a sus puestos. Como "medida desesperada", otros usuarios apuestan por contratar un minibús, para garantizarse así un compromiso de salida y llegada real a una hora óptima, pese a ser conscientes de que la duración por carretera sería mayor.

Las modificaciones de horarios de trenes Avant, que se suman a otras implantadas ya en estos últimos meses, entrarán en vigor previsiblemente el próximo lunes 15 de enero. Desde Renfe señalan que estos reajustes responden a la ejecución de unas obras de Adif que se están impulsando en la línea de alta velocidad, lo que les obliga a diseñar cambios que afectan a algunos convoyes.

Viajeros consultados por Málaga Hoy aseguran que les perjudicará especialmente en la ida al trabajo y, en el caso de la vuelta, a la conciliación familiar. Su lucha estriba en conseguir que la hora máxima de llegada a todos los destinos sea a las 7.25 y 8.25 en sus dos trayectos relacionados exclusivamente con desplazamientos por motivos laborales.

Francisco Javier Carmona es uno de los afectados. En declaraciones a este periódico relata que los cambios que la compañía ferroviaria ya ha venido aplicando le han obligado a retrasar su jornada laboral para cumplir con las horas que se le exigen. Trabaja en la Comandancia de la Guardia Civil en Córdoba, hasta donde acude diariamente. "Mi horario es de 7:30 a 15:00, pero me permiten entrar de 8 a 15:30 por el tren. Ya me preguntan qué está pasando y yo no puedo contemplar mudarme porque tengo dos niños pequeños", explica. Aplaude, eso sí, la idea de contratar un minibús o incluso compartir coche, aunque no se trate, lamenta, de una medida sostenible. "Se habla siempre de descongestionar las carreteras y, sin embargo, no ofrecen un tren con un horario que favorezca a los trabajadores", denuncia.

"No voy a hacer turismo sino a trabajar"

Han sido varias las modificaciones en el horario de los trenes Avant a las que este usuario se ha tenido que enfrentar desde que comenzara a viajar a Córdoba desde Málaga. Recuerda que, en un principio, llegó a coger el tren pasadas las 6 y media de la mañana. Esa franja horaria se ha ido retrasando progresivamente, de forma que, a partir del lunes no podrá salir de la capital hasta las 7:10. "Y hasta las 8:25 no podré llegar a la Comandancia, casi media hora más tarde de la hora a la que debo entrar", sostiene, al tiempo que apostilla que "no va a hacer turismo", sino a trabajar.

Una situación similar es la que vive Daniel. "No es normal levantarse a las 5 ó 6 de la mañana y llegar tarde al trabajo con estos cambios. Voy a Córdoba por un tema laboral, no es un capricho ni un viaje de ocio", resalta. Los horarios anteriores, en su caso, le permitían llegar a las 8 menos 5 a su puesto. "Ahora no puedo hasta las y media. Pierdo 30 minutos todos los días que tengo que compensar”, sostiene este usuario, que trabaja en la Seguridad Social.

Como el resto, espera que Renfe revoque su decisión. "No tenemos otra alternativa que coger el primer tren de la mañana. Ir a trabajar así genera ansiedad, tanto a la ida como a la vuelta", expresa. La zozobra es tal que se plantea comprar un bono de AVE de 10 viajes, que tiene un coste de 285 euros para tener la seguridad de que puede subir al tren a las 6:28 y, de esta forma, cumplir con su jornada laboral. "Es un despropósito tener que pagar el doble porque retrasen el tren", expone.

¿Cómo puedo suplir retrasos de 30 o 40 minutos?

Irene toma también un tren Avant hasta Córdoba a diario para acudir a su puesto en una ONG. Asegura que llega "tarde todos los días". La única solución que contempla es solicitar a su empresa una reducción de jornada, pese a que vea reducida su nómina. "Si quiero conservar mi trabajo será mejor que cobre menos. ¿Cómo puedo si no suplir retrasos de 30 o 40 minutos? No me lo van a seguir consintiendo. Ya he tenido que trabajar por las tardes para devolver las horas porque no llegaba", asevera, al tiempo que denuncia la "impotencia" y el "desconcierto" derivados de las "incidencias, averías y retrasos" que estos trenes han registrado en el último año.

Considera que, como ella, los otros usuarios que tienen que desplazarse a otra ciudad a través de Avant están sometidos a un "estrés continuo" por "no saber" si van a tener la posibilidad de "llegar a tiempo o no" a su trabajo. "Muchos de los que viajan son interinos que eligen el destino en función de los horarios publicados por Renfe. No pueden cambiarlos arbitrariamente y que sea imposible llegar a trabajar a las 8", denuncia.

"Están jugando con nosotros"

Otra de las afectadas por el reajuste en la organización horaria es Conchi, que acude desde hace 12 años hasta Córdoba para impartir clases en la Escuela Superior de Arte. "Es intolerable que te levantes a las 5 y media para ir a tu trabajo y llegues tarde", denuncia. No es su caso, dice, porque su jornada ahora no comienza hasta las 8 y media, pero sí recuerda haberse demorado el día de la presentación que tuvo el pasado mes de septiembre con sus alumnos, a los que le exige, sin embargo, "puntualidad". Denuncia, en cualquier caso, la "informalidad" de la compañía ferroviaria por "cambios sin avisos". "Vivimos de un transporte que pagamos y están jugando con nosotros", remacha.