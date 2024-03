Renfe ajusta los horarios de los trenes Avant que unen Málaga con Córdoba y Sevilla tras las quejas de usuarios

Renfe ha ajustado el horario de los trenes Avant que unen Málaga con Córdoba y Sevilla. Así lo ha indicado la Subdelegación del Gobierno en Málaga, que ha informado de que, tras una reunión mantenida con la operadora, se ha alcanzado un acuerdo para modificar los horarios del comienzo de la mañana. Con la medida se da respuesta a un grupo de usuarios que se habían visto afectados por la obra del baipás de Almodóvar del Río.

Los trabajos desarrollados en Almodóvar del Río, que se encuentra en ejecución y que reducirá 20 minutos el trayecto entre Málaga y Sevilla, había supuesto cambios en el horario de los trayectos ocasionando molestias a pasajeros, fundamentalmente de Málaga y Córdoba, que hacen uso de este transporte.

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, y Francisco Arteaga, representante institucional de Renfe en Andalucía, en coordinación con la subdelegada del Gobierno en Córdoba, Ana María López, han mantenido una serie de encuentros con la plataforma de afectados, tras las que se ha acordado "adecuar la oferta a las necesidades de los usuarios".

Así quedarán los nuevos horarios

Con los nuevos cambios, en la línea Sevilla-Córdoba-Málaga, el servicio Avant que actualmente parte de Córdoba a Málaga a las 7:34 horas, llegando a las 8:44, saldrá a las 7:14 y tendrá llegada a la capital de la Costa del Sol a las 8:24. Por su parte, el tren Avant con salida desde Córdoba a las 6:50 y llegada a Sevilla a las 7:46 adelantará su salida a las 6:20 horas y llegará a la capital andaluza a las 7:16 horas.

A a ello se suma, además, el compromiso que asumen de modificar en las próximas semanas el tren Avant Málaga-Córdoba-Sevilla a primera hora de la mañana, "una vez que las obras del bypass de Almodóvar del Río lo permitan".

De plantearse irse a vivir a Córdoba a contratar un minibús: soluciones desesperadas

Este periódico se hizo eco de las quejas de la Plataforma ciudadana de Afectados Avant Andalucía. Algunos se planteaban incluso marcharse a vivir a Córdoba por los perjuicios que les suponían los retrasos de los trenes para llegar a su puesto de trabajo.

Como "medida desesperada", otros usuarios apostaban por contratar un minibús, para garantizarse así un compromiso de salida y llegada real a una hora óptima, pese a ser conscientes de que la duración por carretera sería mayor.

Uno de los afectados relataba que los cambios que la compañía ferroviaria ya venía aplicando le obligaron a retrasar su jornada laboral para cumplir con las horas que se le exigen. Trabaja en la Comandancia de la Guardia Civil en Córdoba, hasta donde acude diariamente. "Mi horario es de 7:30 a 15:00, pero me permiten entrar de 8 a 15:30 por el tren. Ya me preguntan qué está pasando y yo no puedo contemplar mudarme porque tengo dos niños pequeños", denunciaba.