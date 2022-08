El ocio nocturno pide volver a impulsar la Feria de Málaga en el centro y lamenta el "descenso muy importante" de ventas

El ocio nocturno de Málaga ha sido el gran perjudicado de la consolidación del Real como escenario de esta Feria de Agosto, lo que ha llevado a un "descenso muy importante" de las ventas en el centro histórico. Ante esto, el presidente de la Federación de Empresarios de Salas de Fiesta y Discoteca, Juan Rambla, apuesta por "recuperar actividades perdidas" en el centro que inviten a acudir a esta zona donde se celebra la Feria, de forma paralela al Real, y que se equilibren así los dos espacios con los que cuenta la ciudad.

"Es evidente que en el centro ya no se está haciendo prácticamente nada", ha lamentado en una entrevista con Europa Press, criticando que ha habido menos plazas con música y solo hasta las seis de la tarde, la decoración "solo ha lucido" en calle Larios, hay establecimientos que no se les ha permitido tener música en directo y "me consta que hay cofradías que querían abrir casetas en sus casas hermandad y no se lo han permitido", ha detallado.

A su juicio, esto ha conllevado que "la afluencia sea menor". "Si no tienen nada extraordinario en el centro, la gente no acude", ha reconocido Rambla, quien ha pedido "más implicación" con al Ayuntamiento, "que es el competente" en esta materia.

Así, insiste en generar actividades para que la gente "tenga un aliciente para ir al centro". De lo contrario, -"si se abandona totalmente"- ha alertado de que "corremos el riesgo de masificar en exceso el Cortijo de Torres y que los problemas que se ocasionan en el centro se produzcan también en el Real".

Ante esto, pide equilibrar los dos espacios "con los que afortunadamente cuenta Málaga" para su Feria. "Si nos quedamos con un único recinto, los días fuertes no va a tener capacidad de acoger a toda la gente que está en Málaga, habrá menos ventas para todos, y quien pierde en definitiva es la ciudad", ha lamentado el representante del ocio nocturno en la ciudad.

Con ello, y sin tener todavía las cuentas hechas, el sector habla de un ambiente "más tranquilo" en el centro, con "un descenso muy, muy importante" de ventas, frente a un Cortijo de Torres donde las casetas han funcionado "fantásticamente". Cuestionado por un posible impacto de la inflación, ha señalado que no ha influido la crisis, puesto que en el Real "las ventas se han disparado. No es un descenso de ventas en la Feria de Málaga, es un descenso en el Centro de Málaga".

Esta caída, añade, tampoco se ha visto compensada por las casetas que las discotecas montan en el Real, pues "ni todas tienen casetas ni el tamaño de metros va en proporción", por lo que "es muy relativo". A ello, ha sumado la falta de hielo, que ha sido "un castigo diario": "Los precios se han disparado. Se han llegado a cobrar hasta 18 euros por un saco de cinco bolsitas de hielo que su precio anteriormente era de 3,5 euros, y un desabastecimiento que hemos tenido en muchos días", viéndose obligados a "buscar hielo por todos lados" o someterse a la especulación.

Lo que sí ha visto Rambla compensado tanto en el centro como en el Real es el dispositivo de seguridad establecido que, a su juicio, ha permitido "en gran medida" que "no haya habido grandes problemas". "La Feria ha sido ideal en ese aspecto", ha valorado, apuntando que "en líneas generales no ha habido incidentes importantes, y eso es lo principal".

Al hilo, ha aludido a la venta de alcohol a menores y ha considerado necesario modificar la normativa al respecto, incidiendo en que "estamos totalmente de acuerdo en que hay que controlar la venta a menores, pero es cierto que los menores pueden entrar en las casetas y en las que no, muchos se cuelan". Por ello, y estudiando si la caseta controla el acceso de estos menores, "habría que plantearse sancionar al menor que consume alcohol, que es el que lo está haciendo mal de verdad, y no a la caseta cerrándola dos días".

Con todo ello, el sector de la noche espera reunirse con el Ayuntamiento de Málaga "para empezar a planear la feria del año que viene y organizar los dos recintos que Málaga tiene la suerte de tener". En dicha reunión, Rambla ha avanzado que pedirá "un mayor control" en el centro de la ciudad y que "se vuelvan a recuperar las actividades" en esta zona; "que se entienda que nuestra ciudad está de feria también en el centro y que no es un día más", ha concluido.