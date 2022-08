De la visión triunfalista de éxito rotundo a la petición de repensar el modelo de la Feria de Málaga

Ya lo decíamos el pasado viernes, que todo depende de cómo se mire. Pero desde fuera, sin oler siquiera el Cartojal, sin echar ni un bailecillo, quedan claros varios aspectos. El primero es que la Feria de Málaga en el centro histórico parece haber estado más vacía que en otras ediciones. Al menos del martes en adelante. Y que ha sido el Real el lugar de acogida de eso jóvenes más molestos. Es verdad que se ha visto buen ambiente pero también ha habido botellón y desfase, solo había que darse una vuelta a ciertas horas para verlo.

Entre la visión triunfalista de éxito rotundo y la petición de repensar un modelo con deficiencias o, yendo más allá, la reclamación de llevar toda la Feria al Cortijo de Torres, cabe todo un abanico de grises. Ha habido mucho de bueno, de disfrutar con ganas después del parón de la pandemia. Pero también, como en cualquier gran evento, se han acrecentado los problemas de movilidad, de limpieza y seguridad.

La Policía ha intervenido en 181 peleas, se han decomisado 12 armas blancas, casi 400 unidades de sustancias estupefacientes y se han cerrado seis casetas del Real por vender alcohol a menores. Esto sin contar con la caída de parte del escenario de la Juventud, el suceso más destacado de las fiestas. Aunque de eso tuviera la culpa el viento, según parece.

La Asociación de Vecinos Centro Antiguo pidió este sábado que toda la Feria se traslade al recinto ferial. Llevan años lamentando las borracheras y los vómitos en sus portales, las dificultades de acceso a sus viviendas, la inseguridad y algunas escenas de descontrol que, aseguran, flaco favor hacen a la imagen de las fiestas. En esta última ocasión fue un hombre bailando en el balcón de lo que parece un piso turístico en tanga.

La entidad considera que ya es hora no de pensar, sino de actuar y desligar de una vez por toda los entornos históricas de la urbe a los botellones y las escenas más desbocadas de la juerga. Sin embargo, los hosteleros del centro no piensan lo mismo, en ello van sus intereses empresariales, como es obvio decir.

"La valoración de la Feria es positiva, en primer lugar, porque después de dos años que se haya podido celebrar es la parte principal a destacar, aunque es verdad que la Feria del Centro ha tenido menos volumen de público y eso va directamente ligado a la bajada de facturación", comenta Javier Frutos, presidente de la Asociación de Hosteleros de Málaga (Mahos).

"Creemos que el ambiente que ha tenido el centro ha sido bastante bueno, que no ha habido incidentes, y que la gente ha venido a pasarlo bien", agrega Frutos. Y destaca que, según una encuesta realizada entre los asociados, la mayoría demanda que se prolonguen al menos hora u hora y media la música en directo en las plazas. "Los conciertos han funcionado muy bien y creemos que mejoraría con la ampliación de plazas con música", subraya.

"Se ha erradicado el botellón, así que el aumento de horario sería bastante positivo para revalorizar la parte distinta que tiene Málaga en relación a otras ferias", agrega. Y le manda una misiva directa al Consistorio. "El potencial que tiene la Feria del centro va ligado a una mayor colaboración por parte del Ayuntamiento en su promoción".

Para el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, esta edición tan deseada "ha sido un éxito rotundo", decía en sus redes sociales. "Es un honor vivirla intensamente, cumpliendo mi obligación y devoción como alcalde, pero también compartiendo con todos los malagueños su alegría, ilusión y diversión". "¡Viva Málaga!".

Para De la Torre, el balance positivo no solo se refiere al éxito de público sino también a la seguridad, algo que "es fruto de dos cuestiones: Del cada vez mejor comportamiento ciudadano de los vecinos y de quienes nos visitan que se contagian de este buen comportamiento de los malagueños; y, por otra parte, del esfuerzo que en materia de seguridad, de control y prevención realiza la Policía Local y Nacional bien coordinadas entre sí".

Además, destaca que la Feria de Málaga "se convierte en una referencia dentro del verano español, de Europa, y es una referencia de Feria que acompaña a las muchas referencias positivas que la ciudad de Málaga tiene conseguidas en estos años".

Comparte su visión positiva -lo contrario hubiera sido noticia- la concejala de Fiestas, Teresa Porras. "La gente se ha divertido como nunca", estima y subraya que "el Real se consolida y el centro histórico ha mejorado muchísimo, no ha habido realmente botellón, solo esporádico, no como hemos vivido hace años, hemos recuperado el ambiente de fiesta, de coros, de verdiales y la gente se ha comportado muy bien, no ha habido ningún suceso negativo importante para el volumen de gente que hemos tenido".

Porras reitera que "la sensación es que se ha volcado la gente con la Feria en un ambiente muy sano y estupendo, lo único que tenían eran ganas de divertirse y compartir con los suyos los momentos que solía vivir en Feria, sin broncas". Para la concejala, el modelo de este año en el centro ha sido acertado y "creo que puede seguir funcionando estupendamente con plazas controladas y casetas en la restauración y los hoteles, porque a todos les ha ido muy bien".

En cuanto al recinto ferial, la concejala apunta que "el incremento del real es también gracias al esfuerzo e inversión que han hecho los responsables de las casetas, que han sido muy bien adecuadas, la mayoría con aire acondicionado, y se trata de un recinto que se limpia estupendamente y que ha estado muy controlado por la Policía".

A pesar de estas primeras valoraciones, Teresa Porras asegura que ahora, "con todo esto en caliente" continúa el trabajo y que tendrán reuniones de reflexión para ver lo que se puede mejorar y lo que hay que mejorar.

Para el portavoz socialista Daniel Pérez, el Ayuntamiento "tiene que abrir un espacio de diálogo para repensar el modelo de Feria" y estima que la del centro "necesita un plan de rescate urgente ante la creciente despersonalización". Pérez destaca que "la feria de día que se ha convertido en una amalgama de fiestas sin personalidad, que se alejan de la imagen de ciudad" y considera que "es urgente un plan para garantizar la viabilidad de la Feria del Centro".

Los socialistas apuntan que "la movilidad ha sido un caos, se han echado de menos urinarios e islas de separación de residuos en Cortijo de Torres y queda por explicar qué ha ocurrido con la caída del escenario en la Caseta de la Juventud". "Llegar y salir del recinto ferial no puede ser misión imposible, la movilidad se le ha ido de las manos al Ayuntamiento y se han creado grandes colas". Además, subraya, "se le ha dado la espalda al colectivo del taxi" no dejándolos operar en la puerta norte a partir de las 3:00 durante los primeros días.

Sobre la caída de parte del escenario de la zona joven, que mantuvo cerrada la caseta dos días, "pedimos al equipo de gobierno que abra una investigación, que se depuren responsabilidades y que no se tomen a la ligera instalaciones tan complejas" porque, de no haber sido a mediodía, "hubiéramos lamentado una desgracia".