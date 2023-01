Un operario del taller del AVE de los Prados, herido grave con quemaduras en más del 50% del cuerpo

Un operario de los talleres de alta velocidad de Los Prados, en la capital malagueña, resultó gravemente herido este pasado lunes poco después de iniciar su turno de trabajo, a primera hora de la tarde. Un accidente laboral, del que todavía están por esclarecer sus causas, le provocó quemaduras de segundo y tercer grado en más del 50% de su cuerpo. El trabajador se encuentra en estado crítico en la unidad de quemados del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Desde Renfe confirman el accidente laboral y señalan que se ha abierto una investigación para esclarecer lo ocurrido.

Según relatan fuentes cercanas al trabajador, el operario se encontraba trabajando en la catenaria cuando ocurrió el suceso. Tras el siniestro, se alertó al 061 y a la Policía y el herido fue trasladado de urgencia al Hospital Regional de Málaga. En dicho hospital se le practicó una primera operación, pero al día siguiente fue trasladado a la unidad especializada del hospital sevillano, donde se encuentra sedado e intubado a la espera de evolución.

Por el momento, según explican algunos allegados, está estable pero muy grave y los médicos insisten en que las primeras 48 horas son determinantes de cara a su recuperación. Tiene afectadas las dos piernas, los glúteos, la espalda completa y el brazo derecho, entre el 50 y el 60% del cuerpo. También comentan que, aunque en un primer momento se habló de una posible electrocución, los médicos estiman que las heridas fueron causadas por el fuego, ya que no hay puntos de entrada y salida de la corriente sino quemaduras como las que provocan las llamas.

El herido, de 60 años de edad, llevaba su ropa de trabajo, que no es ignífuga, según apuntan fuentes cercanas al caso. "No puede ser que trabajes con materiales de alta tensión y no tengas que usar una ropa ignífuga, si la tela de poliéster, con una chispa prende", comentan.

La inspección de trabajo y los técnicos de prevención de riesgos laborales han visitado el taller de Los Prados para revisar los protocolos de seguridad e intentar esclarecer lo que pudo ocurrir. Este accidente ha coincidido en el tiempo con la avería que provocó el viento este martes en la provincia de Toledo y que está dejando importantes retrasos en la línea de AVE entre Madrid y Andalucía.

"Nos choca que esté habiendo problemas con las catenarias en varios puntos del trazado y nos tememos que de alguna forma estén relacionados los casos, en Málaga también hizo mucho viento y puede que el accidente haya tenido que ver con esto", estiman allegados al herido, muy pendientes de su evolución.