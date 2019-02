La oposición solicitará en un pleno extraordinario la dimisión de los concejales investigados

Los grupos PSOE, Málaga para la Gente y Málaga Ahora han registrado este sábado en el Ayuntamiento de Málaga la convocatoria de un pleno extraordinario para debatir y exigir al alcalde la que, una vez conocido que los concejales Teresa Porras, Francisco Pomares y el gerente de Urbanismo, José Cardador han sido citados en calidad de investigados, se cumpla lo aprobado en el pleno y exigir su dimisión. Así lo ha manifestado el portavoz socialista Daniel Pérez y candidato a la alcaldía, en compañía de Ysabel Torralbo y Eduardo Zorrilla, además del resto de ediles de las tres formaciones.

"Son hechos extremadamente graves los que se denuncian por parte de la Fiscalía, malversación de caudales, prevaricación, falsedad documental y tráfico de influencias, son delitos que entendemos que han sido tenidos en cuenta por parte del Juzgado de Instrucción número 8 y de esta forma abre diligencias y cita en calidad de investigados a estas tres personas responsables de Urbanismo", apunta Daniel Pérez.

"Durante todos estos años venimos denunciando que el alcalde de Málaga había convertido la Gerencia de Urbanismo en un chiringuito", agrega el portavoz socialista y tacha de "actuación torticera" el "dejar morir los expedientes y declarar la caducidad de los mismos". Estiman los firmantes de la moción que "no pueden seguir ni un minuto más los responsables al frente de la gerencia". Así, Pérez apunta a que "el alcalde de Málaga conocía y consentía todo lo que pasaba, ha actuado como cooperador necesario y si no hace dimitir a los concejales señalados por cuatro ilícitos penales será el responsable máximo de lo que estaba pasando".

El alcalde tendrá 15 días para convocar el pleno

"Por responsabilidad, por ética y responsabilidad política hemos formalizado la convocatoria de este pleno extraordinario que tendrá 15 días para convocarlo el alcalde o por mandato el secretario de la corporación del Ayuntamiento", señala Daniel Pérez.

Por su parte, Ysabel Torralbo, portavoz del grupo municipal Málaga Ahora, destaca la necesidad de sumarse a la causa y exigir este pleno "porque la decencia política tiene que estar por encima de los intereses personales". Torralbo considera que "la ciudad de Málaga no se merece tener dos concejales que estén investigados en el juzgado y una Gerencia de Urbanismo que sabemos que tiene un funcionamiento nocivo que, además, hace enfermar a los propios trabajadores".

Para Torralbo, el alcalde "tiene que tomar medidas" para facilitar la investigación, "puesto que no deben estar al frente del organismo que hay que investigar" y también "para demostrar que no tiene nada que ver con los hechos que se están investigando y dar un mensaje tranquilidad a la ciudad al no permitir que haya imputados ni en el gobierno municipal ni en las listas electorales".

"No pueden seguir en sus cargos ni un minuto más"

Eduardo Zorrilla, portavoz de Málaga para la Gente, afirma que las responsabilidades políticas van más allá de las penales. "Las penales las determinará el juez en su momento y sigue operando la presunción de inociencia, pero el hecho de que se hayan abierto diligencias previas para investigar gravísimos delitos denunciados por el Ministerio Fiscal contra Pomares, Porras y Cardador hace que no puedan seguir en el ejercicio de los cargos públicos ni un minuto más".

Zorrilla agrega que "el pleno del Ayuntamiento ya aprobó pedir el cese de los dos concejales y el gerente de Urbanismo al alcalde si se abrían esas diligencias previas, cosa que ha pasado, además de ser citados en calidad de investigados". Por tanto, cree Zorrilla que De la Torre debe cesarlos inmediatamente. "De no ser así los estará respaldando y tendremos entonces que pedir la dimisión del propio alcalde".