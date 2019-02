El alcalde de Málaga reitera su confianza en Pomares y Porras y descarta su destitución

El alcalde de Málaga ha vuelto a reiterar la postura mostrada durante esta semana ante la apertura de diligencias y la posterior citación como investigados de los concejales Teresa Porras y Francisco Pomares, además del gerente de Urbanismo, José Cardador, por el caso Villas del Arenal. De la Torre mantiene su confianza y descarta la destitución de ninguno de ellos.

"No hay imputación formal, una cosa es la investigación que se hace en el periodo de instrucción y otra que el juez instructor vea que hay materia para pasar a la imputación formal", apunta De la Torre. "Podría pasar que el juez no la viera y se sobresea el caso, así que nadie se puede atribuir la función del juez", agrega.

"Considero que ha habido un trabajo correcto pero se ha generado una reacción vengativa con el ánimo de provocar que se creara la comisión de investigación y de informaciones que no responden a la verdad para crear un contexto de denuncia posible", estima el regidor malagueño. "Confiamos en la justicia, como es natural, y hay una cosa muy clara, que es la presunción de inocencia que está garantizada en nuestra Constitución. Por tanto, pedir algo inconstitucional me sorprende de quienes han jurado la Constitución", añade De la Torre.

De la Torre no quiere "romper ningún acuerdo de investidura"

De la Torre también se ha pronunciado en cuanto al plazo dado por Ciudadanos de 48 horas para la dimisión de los investigados, que de no cumplirse conllevaría la ruptura del acuerdo de investidura. "Yo no quiero romper ningún acuerdo de investidura, pero tengo que aclarar que no he firmado ningún documento que diga nada sobre este tema e invito a que se presente ese documento firmado por mí".

El alcalde de Málaga subraya que el documento firmado para la estabilidad del gobierno regional "habla claramente de imputación formal en temas de corrupción y aquí no hay ni imputación formal ni corrupción, esa es la realidad y todo lo demás es edificar un problema donde no existe".

"He tenido siempre y voy a seguir teniendo un comportamiento absolutamente leal y de colaboración con Ciudadanos y reconozco el papel de estabilidad que han aportado durante estos años. Aunque aquí, me da la impresión de que se están pasando. Se han permitido decir que no cumplo lo que firmo y eso es muy duro, que muestren ese documento", señala De la Torre.

¿Pomares y Porras en las próximas listas electorales?

En cuanto a incluir en las próximas listas electorales tanto a Francisco Pomares como a Teresa Porras indica contará con ellos "igual que otros compañeros del equipo de gobierno, ni más ni menos. No hay ninguna situación que se deduzca de este tema para no contar con ellos en las próximas listas. Aunque hoy no es el momento de hablar de listas", dice.

También apunta que "la política tiene sus límites éticos y estos grupos que han estado pidiendo la dimisión y el cese tienen casos similares con mucho mayor avance procesal donde ninguno se ha sentido aludido, ni PSOE, ni Izquierda Unida, ni Ciudadanos y continúan, como debe ser, en su trabajo hasta que haya imputación formal".