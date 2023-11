Casi 100.000 pacientes de Málaga superan los plazos marcados para consultas y operaciones

Que la sanidad pública tiene demasiada demora ya lo saben los malagueños por experiencia propia o cercana. El reciente informe del Servicio Andaluz de Salud (SAS) confirma el empeoramiento de las listas de espera, con más tardanza para operarse, más pacientes en las listas de espera quirúrgica y más tiempo para ser visto por un especialista. Según los últimos datos publicados de la Administración sanitaria, hay casi 100.000 malagueños en los que se superan los plazos límites de espera para una consulta especializada o una intervención. La cifra supone cerca de 17.000 más de los que había en el anterior corte estadístico.

Son casos en los que el SAS incumple los topes máximos de espera que se autoimpuso la propia Administración sanitaria de la Junta de Andalucía durante la gestión socialista para tratar de contener las listas de espera a través de los llamados decretos de garantías. Retrasos que se derivan en una espera desesperante para muchos pacientes y, a veces, en un empeoramiento de sus patologías.

De acuerdo a los datos oficiales conocidos esta semana y que recogen la situación existente a mediados de 2023, en la provincia de Málaga en la sanidad pública hay 93.713 pacientes con una demora de más de 60 días para una primera visita con el especialista tras su derivación por el médico de familia. En el anterior corte estadístico de junio de 2022 esos enfermos fuera de decreto ascendían a 78.549. Estos números suponen que en este bloque hay ahora 15.164 personas más que a mediados de 2022 en las que se supera el tope marcado por la Junta (Hay además 32.956 enfermos pendientes de ser vistos por un especialista mediante una interconsulta hospitalaria, pero estos no están protegidos por el decreto de garantía que sólo obliga a cumplir el tope de 60 días para las consultas por derivación desde Atención Primaria).

Pero además están los pacientes de la lista de espera quirúrgica excedidos en los plazos trazados por los decretos. Estos ascienden a 2.965, según reconoce el SAS en el informe colgado en su página web. En el anterior corte estadístico sumaban 1.319. De modo que los de este ítem suponen 1.646 más.

De manera que si se suman los 93.713 pacientes que superan el límite máximo de los 60 días para una primera cita con el especialista tras ser derivados por su médico de cabecera y los 2.965 que están excedidos en los 180, 120 o 90 días -según su patología- para una operación, el total de enfermos que han sobrepasado los topes establecidos ascienden a 96.678; 16.810 que en el anterior corte estadístico.

El laberinto normativo de los decretos de garantía

Es fácil perderse en el laberinto normativo. La Junta de Andalucía dictó el primer decreto de garantía en 2001 y fijó un tope máximo de espera de 180 días para determinadas operaciones, no para todas (De ahí que el último informe del SAS reconozca 1.551 enfermos con demoras superiores a los 365 días; dado que son los enfermos sin garantía). A esta norma, le siguieron otras destinadas a contener las listas de espera. Aunque las cifras demuestran que no lo han conseguido. En 2004, la Junta sumó otra disposición normativa que estableció el tope de espera en 60 días para las primeras consultas con el especialista tras la derivación de Atención Primaria y en 30 la realización de las pruebas diagnósticas. En 2007 se añadieron nuevos límites de 120 y 90 días para intervenciones en determinadas patologías.

Esta maraña normativa puede ser difícil de comprender, pero lo que es fácil de entender es el malestar de los pacientes por esperas que se antojan excesivas. Durante la anterior gestión socialista, la Junta publicaba dos veces al año los datos de lista de espera y nunca reconoció pacientes fuera de plazo. Ni uno. Por eso, entonces sindicatos y profesionales le acusaron de maquillarlas. Ahora, gestores del PP le reprochan haber "ocultado pacientes en los cajones".

En la actualidad, los datos se dan una vez al año, tras su publicación por parte del Ministerio de Sanidad. La última vez, esta semana, cuando el SAS los publicó casi a medianoche. Ahora sí se reconocen pacientes fuera de los plazos marcados por los decretos y estos se incrementan respecto al anterior corte de junio de 2022. Desde la gestión popular no se dan datos de listas de espera en pruebas diagnósticas -que sí se facilitaban durante el anterior periodo socialista. La demora en este apartado no es baladí ya que son esas pruebas las que determinan los diagnósticos y por lo tanto si procede la entrada -o no- en lista de espera quirúrgica. De hecho, tanto la tardanza en la cita con el especialista como en las pruebas diagnósticas actúan como "tapón" para la entrada en la lista de espera quirúrgica, según destacan tanto sindicatos como profesionales.

La consejera, sobre las listas de espera

Tras conocerse las listas de espera, la consejera de Salud, Catalina García, dijo este jueves que el sistema sanitario andaluz funciona en "como nunca y con números récord". Incluso apuntó que no procede su dimisión, por "poner a funcionar el sistema sanitario, por ser transparentes y por reconocer los problemas". Subrayó que quienes piden su renuncia son "los que escondían las listas de espera en los cajones" y pedían a los profesionales "que no derivaran" a los pacientes a los especialistas y "se les iba a subir la productividad".

Reconoció también que no están siendo "capaces de balancear el número de entradas con el número de salidas". Las razones pasan por un "déficit de profesionales", por los procesos derivados de la pandemia del coronavirus y por una lista de espera "enmascarada" que el Gobierno andaluz heredó del periodo socialista, con más de 78.000 pacientes no reflejados en las de procesos quirúrgicos y más de 685.000 en las de consultas externas.

En este contexto, avanzó que en enero de 2024, Salud comenzará a "utilizar no sólo los recursos internos y el autoconcierto" con los profesionales que trabajan por las tardes y los fines de semana para afrontar el aumento del "15 por ciento" de intervenciones quirúrgicas más en 2023, a la espera de que finalice el año, haciendo uso también de "los recursos externos" para "dar respuesta a los andaluces".