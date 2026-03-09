Deniegan la libertad a Paco 'El bueno' por riesgo de fuga mientras lo investigan por una presunta estafa en Vélez-Málaga de 16 millones

Su caso dibuja, en palabras de las víctimas, un retrato de confianza traicionada y del poder del engaño. Durante años, el hombre que se hacía llamar Paco el Bueno cultivó una imagen de gestor capaz de multiplicar el dinero de quienes confiaban en él. Investigado por una presunta estafa masiva que podría superar los 16 millones de euros, seguirá en la cárcel. El Juzgado de Instrucción número 3 de Vélez-Málaga ha rechazado su petición de libertad y ratificado la medida cautelar de prisión comunicada y sin fianza mientras continúa la investigación judicial.

La resolución recoge que existen indicios de que el detenido habría participado en una estafa millonaria con una estructura piramidal. Además, la magistrada aprecia un riesgo real y efectivo de fuga, tanto por la gravedad de los hechos investigados como por la elevada pena a la que podría enfrentarse en caso de condena.

El auto también señala que el dinero supuestamente estafado aún no ha sido encontrado. El juzgado entiende que, si parte de esos fondos permaneciera oculto, el investigado podría disponer de recursos suficientes para eludir la acción de la justicia.

Su cartera de clientes creció en la última década gracias a supuestas promesas de rentabilidades extraordinarias, en algunos casos de hasta el 300%. Muchos de los inversores eran conocidos o vecinos que acudían a él recomendadas por otros clientes, lo que reforzaba la credibilidad del supuesto sistema de inversión.

Según las pesquisas, el presunto estafador habría adaptado su discurso a cada víctima, ofreciendo inversiones aparentemente diseñadas a medida para cada perfil. La causa continúa creciendo. Las acusaciones particulares estiman que son más de 300 los posibles perjudicados.

El juzgado sigue citando a los afectados en grupos de diez para que ratifiquen sus denuncias y amplíen la información aportada previamente ante la Policía.

En su último escrito al juzgado, la defensa solicitó no solo la puesta en libertad provisional, sino también la devolución del teléfono móvil intervenido. El investigado sostenía que en ese dispositivo existiría información que demostraría que algunos denunciantes estarían intentando aprovecharse de la situación.

La jueza ha rechazado la petición al entender que siguen vigentes los motivos que justificaron su ingreso en prisión. Mientras tanto, el juzgado ha decretado el secreto parcial de nuevas actuaciones dentro de la investigación.