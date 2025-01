Un padre denuncia que un hombre, desnudo y con unas tijeras de podar, se masturba delante de su hijo de 14 años en Carranque

Málaga/Un padre ha denunciado que un hombre intentó, presuntamente, abusar sexualmente de su hijo, de 14 años, cuando este estaba en los vestuarios de la Ciudad Deportiva de Carranque, en Málaga capital. Según su testimonio, el individuo, que estaba desnudo y llevaba unas tijeras de podar, se masturbó delante del menor y llegó a hacerle comentarios obscenos. "Le pidió gel, empezó a tocarse, se puso una brida en el pene... fue todo muy macabro", cuenta el progenitor.

Los hechos, que han sido denunciados ante la Policía Nacional por el progenitor, tuvieron lugar el pasado viernes por la tarde, cuando el niño había ido a entrenar a Carranque. Acude a este lugar desde septiembre, tres días a la semana. Después de hacer deporte, a las 18:45 horas, fue a los vestuarios para ducharse y allí se encontró al hombre, al que no había visto antes, desnudo. No le extraño que estuviese así, según dice el padre, pues estaba en los vestuarios.

En su declaración ante la Policía Nacional, a la que ha tenido acceso este periódico, el menor explicó que el individuo primero estaba en la zona de los inodoros, y que al entrar observó que por el suelo había muchos hilos tirados, al parecer, restos de unos calcetines rotos que alguien había puesto junto a su mochila; supuso entonces que había sido el desconocido, pues no había nadie más en los vestuarios en ese momento.

Según el menor, mientras él se duchaba el hombre no dejaba de observarlo "al mismo tiempo que se tocaba el miembro viril". Durante ese tiempo, la denuncia recoge que le pidió gel hasta en dos ocasiones, en las que el individuo "se lavó sus partes íntimas".

Además de esto, en un momento dado, según la denuncia, el individuo llegó a acercarse al menor “con unas tijeras de podar en una mano” y preguntarle si quería que le hiciera una felación. Entonces, según el relato del menor, observó cómo el individuo se puso una brida en el pene, "la cerraba y luego se la quitaba". De igual forma, asegura que llegó a anudarse varios de los hilos de los calcetines rotos.

El menor relató también que, en alguna ocasión el hombre se retiraba a donde él tenía su mochila y que incluso dejó dentro de ella las tijeras de podar. Después de todo lo anterior, y siempre según la denuncia interpuesta ante la Policía, mientras que el niño se vestía "comenzó a gemir y gesticular", al tiempo que se masturbaba delante suya.

Fue entonces cuando el niño salió corriendo del vestuario para pedir ayuda. Se lo contó todo a un monitor que, según se recoge también en la denuncia, le dijo que podía tratarse de un individuo que ya en otras ocasiones anteriores había hecho cosas similares. El padre, tras enterarse de lo sucedido, se dirigió hasta la Ciudad Deportiva y vieron cómo la Policía se lo llevaba detenido.

"Hay sido muy desagradable, muy duro", relata el padre, que insiste en que "un niño de 14 años no tiene por qué sufrir eso". "Fue todo muy macabro, porque se puso una brida, se acercó al niño con unas tijeras de podar, diciéndole cosas...", cuenta el progenitor, que añade que "mi hijo tiene ahora un trauma psicológico" y no sabe si querrá volver a ir a entrenar al mismo centro deportivo.

El padre criticó, además, que dicho individuo no entró por la puerta principal de Carranque, sino que "saltó una de las vallas de la parte de atrás" y se queja de que "si como parece ya se había colado otras veces", no se hayan puesto medidas de seguridad para evitarlo. Ahora, asegura, solo quiere que "pague por lo que ha hecho". Según dijo, ayer el juzgado de guardia le informó de que había sido puesto en libertad. "No lo veo comprensible, puesto que si se lo ha hecho a mi hijo se lo puede hacer a otro", lamentó.