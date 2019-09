La ex pareja de Lucía “se fabricó una coartada” y “sobreactuaba”

Los investigadores de la Guardia Civil que declararon en calidad de testigos coincidieron en defender la validez de las pruebas y remacharon que siguieron el protocolo de actuación habitual en investigación de homicidios. Así, recalcaron que las muestras recogidas no se contaminaron y negaron que en la casa, a diferencia de lo que declaró Manuel Alonso, se encontraran 48.000 euros.

Según describió, Manuel Alonso madrugó el día de autos. A las 8:00 del 30 de abril de 2008 tomó café y propuso a un vecino que le acompañase a la provincia de Cádiz “para un negocio”. Éste se negó. Un par de horas más tarde, el salió de su domicilio con su actual pareja. Contaba con varios tiques que lo justificaban. “de grabación de la autopista o de la gasolinera”, apostilló el entonces jefe de Homicidios, que considera que la ex pareja de Lucíapara “conseguir un primer plano”.

Para justificar su sospecha, destacó que la de este hombre es una “coartada muy exagerada” que llegó a “fabricar” y que fue “fulminante” y “constante” el “acoso” que ejercía sobre la mujer “desde la separación”. El “único objetivo” no era sino que ésta abandonara la vivienda.

La hija declara que su padre las amenazaba

La hija de Lucía Garrido aseguró ayer durante el juicio que su padre vertía “amenazas” sobre su madre “para asustarla y que nos fuésemos” de la casa en la que habían residido todos antes de la separación. “Las dos estábamos muy asustadas”, relató la testigo, que tras la separación vivió con su progenitora en la casa familiar al otorgársele el uso de la misma. La joven, que declaró tras un biombo para no ser vista, dijo que su madre “siempre estaba muy inquieta, lo pasaba muy mal, adelgazó muchísimo, estaba temerosa por todo y yo lo pasaba mal porque la veía vivir de esa forma”. Tras la separación de sus padres, la hija dijo que él, que mantuvo un tiempo en la misma finca el negocio de animales exóticos que previamente tenía, les dejó sin coche, sin agua y sin luz incluso por las noches; “escuchaba cómo le decía a mi madre que teníamos que irnos de la casa, que teníamos que irnos por las buenas, por las malas o si no ella saldría en una bolsa de basura”. Asimismo, la joven explicó que estaban acostumbradas a los animales exóticos que había en la finca y que a ella no le hacían nada, hasta que él “dejó de alimentar a los leones. Empecé a tener miedo”. Igual que cuando los perros que guardan la finca de la entrada de gente extraña “desaparecieron una semana antes” del crimen. / Europa Press