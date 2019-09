La hermana de Lucía Garrido en el juicio: “Es un sueño. Voy con toda la artillería”

Rosa Garrido, la hermana de Lucía, la mujer hallada muerta en 2008 en la piscina de su finca de Alhaurín de la Torre tras haber sido golpeada en la cabeza y apuñalada, ha expresado esta mañana a las puertas de la Ciudad de la Justicia que es “un sueño” que se haya celebrado, por fin, el juicio para esclarecer el crimen. Espera “que sirva para algo”.

“Nunca pesamos que llegaríamos hasta aquí, con tantos palos en las ruedas y caminos con tantas piedras. Ha sido un triunfo”, ha subrayado, al tiempo que ha recalcado que tiene previsto declarar este jueves ante la jueza que instruye el caso “con toda la artillería”.

Asimismo, ha indicado que asume la segunda sesión de la vista oral “indignada” y que tiene previsto “poner orden ahí dentro”. “Ahora resulta que la narcotraficante era mi hermana. La pobre estaba pasando calamidades. Un poco de seriedad”, ha aseverado en respuesta a la defensa de Manuel Alonso, la ex pareja de Lucía, que ayer recalcó que en la vivienda fueron encontrados 48.000 euros y cuestionó “si no sería un ajuste de cuentas con ella”.

En cuanto a la declaración del supuesto autor material, que se considera “un cabeza de turco” por sus antecedentes, considera que los acusados son “culpables” desde el primer minuto. “Están conchabados. Le dijo tantas veces que le iba a cortar el cuello…La apuñalada fue posterior a estar ahogada en la piscina”, ha destacado haciendo alusión a la ex pareja de Lucía, a quien la Fiscalía de Málaga, por el momento, no acusa, aunque no descarta hacerlo a largo del proceso.