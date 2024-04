Cada día se pierden 1.600 citas sólo en centros de salud de Málaga y el Guadalhorce

Cada día se pierden en los centros de salud de Málaga y el Guadalhorce más de 1.600 citas porque el usuario no acude. La cifra pone sobre la mesa la dimensión de un problema económico y social. Económico, porque los profesionales tienen un coste. Social, porque se desaprovechan turnos que podrían ser utilizados por otras personas. Así que algunos centros han comenzado a enviar cartas a quienes faltan de forma reiterada para concienciarles de la importancia de acudir o, en caso de no poder hacerlo, de cambiar o anular la cita.

Aunque tanto el Ministerio de Sanidad como la Consejería de Salud ya han descartado que vaya a aplicar multas a los pacientes que no comparezcan –como ya está estudiando Francia que propone aplicar una sanción de cinco euros–, la Administración sanitaria andaluza se plantea reforzar las medidas para concienciar a los ciudadanos que si no van a utilizar una cita para una consulta o una prueba, la cambien o la anulen. Así, en ese hueco se podrá atender a otra persona.

El asunto no es baladí. En el Distrito Sanitario Málaga-Valle del Guadalhorce se dieron en el primer trimestre de este año un total de 1.243.666 citas y se perdieron 102.416; el 8,23%. Las cifras suponen que cada día se desaprovecharon 1.626. Los números incluyen los turnos con médicos, enfermeros y trabajadores sociales.

Pero según precisa la administración, la mayoría son con facultativos y para atención presencial. No obstante, aclara que también se pierden muchas citas para vacunas, una tarea que hacen los enfermeros. Dado que el porcentaje de vacunación es alto (la infantil roza el 95%), no es porque la población no se vacune, sino porque los usuarios vuelven a pedir turno, de modo que duplican su demanda de asistencia. “Si una persona no va a acudir a su cita, debe cambiarla o anularla porque así otra se beneficiará de ello”, insiste la responsable de Atención Ciudadana del Distrito Málaga-Guadalhorce, Maribel González.

En este distrito, las citas perdidas en 2022 representaron el 8,91% y en 2023 bajaron al 8,09. La técnica atribuye esta ligera reducción a la campaña de concienciación en los centros sanitarios a través de carteles y también a las informaciones publicadas por los medios de comunicación.

“Pero en el primer trimestre de 2024, las citas perdidas han subido un poquito”, advierte González. Del 8,09% de turnos desaprovechados por incomparecencias de los pacientes en todo el año pasado, el porcentaje se ha incrementado levemente hasta alcanzar el 8,23% entre enero y marzo de este ejercicio. El problema, según cifras del Servicio Andaluz de Salud (SAS), es aún mayor en la atención especializada en la que el año pasado las citas perdidas de consultas externas o pruebas diagnósticas superaron el 15%.Desde hace varios meses, para concienciar a los usuarios, hay centros de salud que han comenzado a enviar cartas a los reincidentes en faltar a una cita. Se remite a aquellos que no comparecen más de tres veces en un año. Según avanza la responsable de Atención Ciudadana del Distrito, esta medida continuará aplicándose para que quienes no acuden sean conscientes del coste económico y social de no haber cambiado o anulado su turno.

Con el problema de estas incomparecencias sobre la mesa, el debate abierto a raíz de la iniciativa del Gobierno francés y las excesivas las listas de espera, la administración sea plantea que es el momento de impulsar medidas para reducir el porcentaje de citas perdidas. A lo largo del mes de abril, técnicos del Distrito Sanitario prevén tener encuentros de trabajo para analizar las acciones desarrolladas por los centros y su eficacia a fin de impulsar aquellas que hayan contribuido más a atajar el problema.

Desde hace más de un año, en los centros sanitarios pueden verse carteles distribuidos por la Consejería de Salud en los que se apela a la responsabilidad de anular o cambiar las citas si no se va a acudir. En ellos se indican también los distintos canales para hacerlo. Algunos ambulatorios incluso han cuantificado los turnos desaprovechados por incomparecencias e informan de la cifra en octavillas en sus tablones de anuncios. También en el mostrador suele haber folios en los que se detallan las diferentes vías para cambiar o anular una cita. Iniciativas que apuntan a que esos turnos no se desperdicien, sino que puedan ser reasignados a otro usuario.

Muchas maneras de cambiar o anular un turno

Hay muchas maneras de cambiar o anular un turno y son básicamente las mismas que para pedirlo. Puede hacerse a través del teléfono de Salud Responde (955 54 50 60), por internet en ClicSalud+, en las aplicaciones de Salud Responde o Salud Andalucía y también de forma presencial en el centro sanitario correspondiente.

A diferencia de la iniciativa del Gobierno francés de cobrar cinco euros a las personas que no acudan a una cita –que aún es un proyecto–, tanto el Ministerio de Sanidad como la Consejería de Salud apuestan por la sensibilización de los ciudadanos. “Creo más en la educación de los andaluces, en la concienciación del problema y estoy convencida de que su respuesta va a ser satisfactoria”, dijo recientemente la consejera, Catalina García. Además, estimó que “la obligatoriedad” debía dejarse para situaciones “muy excepcionales”, como fue la pandemia. Por su parte, la ministra de Sanidad, Mónica García, opinó que mejor que sancionar es “hacer pedagogía de lo que significa tener una cita médica”.