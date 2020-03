La picaresca del autobús gratis a Campanillas

La buena intención de apoyar al casi millar de familias de Campanillas afectadas por las inundaciones causadas por Gloria llevó al Ayuntamiento de Málaga a permitir los viajes gratis en las líneas 25 (Paseo del Parque-Campanillas-Maqueda) y 28 (Santa Águeda-Campanillas-Los Núñez) de la EMT durante febrero. El objetivo pretendido era doble: ayudar a los afectados e incentivar la llegada al distrito de otros vecinos dispuestos a consumir en sus locales.

Pero la permisividad con la que fue concebida la acción acabó propiciando un uso cuestionable por parte de clientes cuya relación con las zonas es nula. Así lo expusieron algunos usuarios del barrio que durante la vigencia de la iniciativa observaron un número elevado de pasajeros que, aprovechando la gratuidad del servicio, se subían a los vehículos, principalmente de la 25, en la parada de la Comisaría de la Policía Nacional para ir a la Alameda o al Paseo del Parque.

"Muchos de los que se han beneficiado han sido personas del Centro o Cruz de Humilladero que cogían el 25", comentaba Carmen Fernández, presidenta de la Asociación de Vecinos Evolución de Campanillas. Relataba que eran muchas las ocasiones en las que los vecinos del distrito no podrían subirse a los autobuses "por venían llenos". "Lo que hacían era esperar al 25 en vez de usar otra línea porque era gratis", señalaba.

173.172 pasajeros Usaron en febrero la línea 25, un 70% más que el año pasado; la subida fue del 93% en la línea 28

Otra clienta habitual de la EMT, también de Campanillas, coincidió con esta reflexión. "El problema era que se montaba mucha gente que no era usuaria del 25, gente que se subía en comisaría para ir al parque o al revés; la idea era dinamizar las compras en el distrito, pero nadie iba a eso", comentaba. Y advertía de los problemas de congestión con los que se encontró durante buena parte del periodo. "Yo no he sufrido daños y lo más adecuado es hubiesen dado tarjetas de la EMT a las personas que realmente se han visto afectadas, para eso había un listado de damnificados", apostillaba.

La estadística de viajeros de febrero en la 25 y la 28 constatan un crecimiento exponencial tras el anuncio de que los viajes iban a ser gratis. En el primero de los casos, de los 102.121 usuarios del año pasado se pasó a 173.172, casi un 70% más; en el segundo, el número pasó de 6.713 a 12.976, un 93% más. Ambos cómputos, indicaron, es resultado de las anotaciones realizadas por los conductores, ya que ese mes no se realizaron cancelaciones. La medida le va a costar al Consistorio del orden de 130.000 euros, que es la suma con la que tendrá que compensar a la EMT por la merma en los ingresos.

130.000 euros Es la compensación económica que tendrá que asumir el Ayuntamiento por la gratuidad de las líneas 25 y 28 en febrero

Desde el Ayuntamiento, la concejala del distrito Campanillas, Ruth Sarabia, reduce la posible picaresca, aunque, citando datos de la EMT, admitió que "del orden del 5% del total de pasajeros" pudo haber hecho un uso inadecuado. a edil defendió el efecto de la actuación, asegurando que propició que mucha gente acudiese en bus al distrito y aprovechase para hacer compras.

Desde el colectivo de comerciantes del distrito, Juan Antonio Martín, admitió que frente al pesimismo del sector, los resultados de febrero fueron mejores de lo esperado, destacando el buen comportamiento de la campaña de San Valentín. A modo de ejemplo, citó el caso de floristerías a las que acudieron clientes de fuera del barrio. "Hemos venido a echar una mano", comentó. Preguntado por si ello se debió al autobús gratis, no supo medir el efecto, aunque señaló: "medidas como esa nunca restan".