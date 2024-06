Abascal, sobre Sánchez, en Málaga: "Es una persona sin ningún tipo de escrúpulos"

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha cargado contra el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, afirmando que es una persona "sin ningún tipo de escrúpulos" y que es "el afectado a la sombra de la sospecha de corrupción que se cierne sobre su gobierno y sobre su propia familia", tal y como ha declarado a los medios de comunicación antes de su mitin en Málaga.

Abascal ha señalado que Sánchez "se dedica a escribir cartas" y que en su vocabulario "solo tiene dos palabras, derecha y ultraderecha". "Todo como un intento de tapar su corrupción económica y su corrupción política, la que representa a la amnistía, no nos sorprende absolutamente nada de lo que haya dicho Pedro Sánchez porque como hemos advertido de manera sistemática lo peor de Sánchez está por llegar", ha indicado.

"Los españoles encontrarán muchas papeletas, pero en realidad solo hay dos opciones, la de Vox o la de todos las demás", ha sentenciado. Según el líder de Vox, su partido se encuentra frente a aquellos que "han apoyado el pacto verde que arruina nuestro campo, nuestra pesca, han apoyado todas las restricciones a las industrias nacionales" y los que conjuntamente "han votado tanto tanto en Bruselas como en el Congreso de los Diputados las políticas migratorias que nos han traído inseguridad".

El presidente de Vox ha señalado que PSOE y PP "perjudican claramente a los españoles en el día a día", tanto a "agricultores, ciudadanos y absolutamente a todos". Además, ha confesado que tienen la esperanza de que "las fuerzas patrióticas, las fuerzas soberanistas que creen en la Unión Europea verdadera de naciones soberanas que colaboran voluntariamente" sean las fuerzas más respaldadas este 9 de junio y que sean "las fuerzas que deciden el cambio de rumbo en Europa".

En cuanto a la propuesta como persona non grata en Melilla por sus declaraciones sobre los musulmanes, ha respondido que ha hecho "una declaración sobre aquellos que no respetan a las mujeres", idea que mantiene sobre que le declaren persona non grata "a iniciativa del Partido Socialista o de quien sea, me importa muy poco". "Incluso donde Vox es la primera fuerza, la más votada, en la ciudad de Ceuta, no tiene ningún efecto y solo busca demonizar a Vox, que es lo único que en estos momentos el partido socialista tiene en sus objetivos".

Ante sus votantes, Santiago Abascal ha asegurado que su partido "no va a desaparecer": "Lo que vamos a resistir y avanzar, estos no se han enterado hasta qué punto tenemos cuajo para resistir a lo que nos echen. Esto no es una secta morada que desaparece". Los asistentes han aplaudido y han aclamado las palabras del presidente de su partido.

Por su parte, el candidato de su partido al Parlamento Europeo, Jorge Buxadé, ha saludado a los simpatizantes que se han acercado al acto y ha cargado contra el presidente del Gobierno: "Con nuestro anuncio de nuestra presencia hemos desalojado a Sánchez, lo cual demuestra que los españoles en la calle son el camino para desalojarlo". El PSOE cambió la localización de su mitin a Benalmádena por "motivos de seguridad", ya que se celebraba a escasos 200 metros del encuentro de Vox. Buxadé también ha señalado en su discurso que al gobierno le parece bien que "España sea el foco o la entrada de toda la ilegalidad".