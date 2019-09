Afiliados "descontentos" azuzan el polvorín de Vox en Málaga

Un grupo de afiliados "descontentos" con el comité ejecutivo de Vox en Málaga, encabezado por el ex coordinador de este partido en el centro de Málaga Martín Ortega España, ha anunciado que se presentarán a las primarias. "Entre febrero y abril tiene que haber primarias sí o sí", ha declarado Ortega a este diario, aunque no descarta que incluso pudieran tener peso con anterioridad en el caso de que el socialista Pedro Sánchez decidiera convocar de nuevo elecciones generales y el partido destituyera a la actual junta directiva.

La división en el seno de Vox en Málaga es evidente. En las últimas semanas ha habido varias dimisiones, incluyendo la del propio Ortega, y las aguas están revueltas. "La gente no quiere trabajar con esta ejecutiva ni en campaña ni en nada. El partido no tiene ningún tipo de contacto con los afiliados, se ha vuelto endogámico, solo se miran los seis que tiene la ejecutiva y es un partido que no transmite absolutamente nada, como se ha podido ver en las pasadas elecciones, donde duplicamos los votos en las europeas respecto a las municipales", asegura Ortega.

El promotor de esta iniciativa afirma que quiere "recorrer la provincia para escuchar a los afiliados" y denuncia que "se ha designado a candidatos a dedo afiliándolos 24 horas antes para presentarlos en lista y ahí se ven los resultados de Torremolinos, Benalmádena o Mijas".

Ya en junio un grupo de afiliados del partido, liderados por Ortega España, inició el procedimiento para una moción de censura contra la actual Ejecutiva provincial. Deben tener el apoyo de dos tercios de los afiliados, unos 1.400 votos, y según Ortega "llevamos ya cientos de ellos".

Ortega afirma que la dirección nacional del partido es plenamente consciente de los movimientos que está habiendo en Málaga y que incluso ha habido reuniones con dirigentes del partido. "Nos llamaron ellos al ver que había tantas dimisiones", puntualiza Ortega, quien confía en que Vox, a escala nacional, destituya a la actual ejecutiva y nombre a una gestora. En caso de no hacerlo, irán a primarias.

Martín Ortega. Ex coordinador de Vox Málaga Centro "La gente pide un cambio y una renovación a un proyecto desastroso y una organización inexistente".

"Hay mucho trabajo que hacer en la provincia con una afiliación destrozada y hay que recomponer muchos puentes, y eso no puede dejarse para un tiempo posterior, hay que trabajar desde ya en ambas direcciones. La gente pide un cambio y una renovación a un proyecto desastroso y una organización inexistente; o levantamos la ilusión de los afiliados y votantes o el partido se encuentra sin capital humano con el que afrontar un posible proceso electoral a nivel del Congreso de los Diputados; nadie quiere trabajar para la ejecutiva actual y la campaña requerirá el esfuerzo de todos", es el mensaje que ha lanzado Ortega y su equipo a los afiliados de Vox en Málaga a través de redes sociales.

Este diario se ha puesto en contacto con representantes de la ejecutiva provincial de Vox y no han querido hacer ningún comentario al respecto.