La subida de los precios hace que las familias utilicen la ingeniería financiera para ahorrar

Con una inflación en Málaga del 9,4%, donde los sectores de en los que más se ha notado la subida de los precios ha sido en el de los alimentos con un 16,2% este mes de septiembre, y en el de la vivienda, el agua, la electricidad, el gas y otros combustibles, con un incremento de 11,7%. Por ello, muchas familias han decidido renegociar la hipoteca, cambiar de proveedor de energía, usar las tarjetas de crédito o pedir préstamos para así hacer frente al incremento de los precios.

Desde el confinamiento muchas familias han tenido que utilizar sus ahorros para poder salir adelante. Los datos del segundo trimestre del Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre el ahorro en los hogares en España apuntan que este último año esta tasa se encuentra en el 16,1%, un 5% menos que en 2021. En los hogares españoles este último año han bajado los ahorros, pero durante 2021 también subió el gasto medio. En total, de media cada familia gastó 29.244 euros, según los datos de la Encuesta de Presupuestos Familiares del INE. Asimismo, el gasto medio por persona fue de 11.780 euros a nivel nacional, ya que en Andalucía fue de 10.480 euros.

Hay que señalar que los datos reflejan que el sector en el que más aumentó el gasto medio por hogar fue el de restaurantes y hoteles, con una variación anual del 30,8%, pero no fue el sector al que más dinero destinaron las familias. En la vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, los hogares españoles desembolsaron 9.893 euros, seguido de los alimentos y bebidas no alcohólicas, cuyo coste asciende a 4.806 euros. Estos datos quieren decir que del presupuesto total del hogar, la vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles suponen el 33,8% de los gastos y los alimentos y bebidas no alcohólicas el 16,4%.

En cuanto al gasto en las viviendas en 2022, el porcentaje de la renta media que las familias dedican a estas, según el informe de Tinsa de Mercados Locales del tercer trimestre de este año, es del 41% en la provincia. En la capital, el esfuerzo sólo se sitúa dos puntos por debajo. En este sentido, Juan González, profesor de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Málaga, asegura que el dinero destinado a las viviendas y la energía supone un tercio de los gastos para muchas familias. En cambio, sostiene que para “familias con menos ingresos la vivienda y la luz puede llegar a representar el 50%”.

Por ello, dada la situación económica actual y la subida de los precios, muchas familias han decidido cambiar sus préstamos de tipo variable a fijo, desde que comenzaron a subir los precios en la eurozona, ya que les aporta certeza y estabilidad. En este punto, González insiste en que “la opción de pasar de la hipoteca de tipo variable a tipo fijo aumentaría el coste porque los intereses de una hipoteca a tipo fijo son mayores, pero elimina la incertidumbre”. A su juicio, considera “interesante” consultar este cambio en el préstamo dada a la subida de euríbor.

El indicador terminó agosto en el 1,242%. Esto quiere decir que las hipotecas variables que se actualicen con este índice incrementarán su coste unos 1.400 euros mensuales si el préstamo es de 150.000 euros a 25 años y con un diferencial del euríbor más el 1%. En este sentido, según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), a cierre de agosto 10.095 préstamos hipotecarios, en España, habían cambiado sus condiciones en los registros de la propiedad, un 50,3% menos que en 2021. De todos estos cambios, el 29,9% estuvieron relacionados exclusivamente con las modificaciones en los tipos de interés. Además, el porcentaje de hipotecas a interés fijo ha aumentado del 20,3% al 51,8%, mientras que el de hipotecas a interés variable disminuye del 78,7% al 46,2%.

En cuanto a Málaga, según el INE, se firmaron en la provincia 13.616 hipotecas durante los siete primeros meses del año, un 22% más que la misma cifra de 2021. Esta es la cifra más alta registrada desde 2010.

Por otro lado, también se ha incrementado el uso de las tarjetas de crédito. En este punto, el profesor de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales no las recomienda, sobre todo cuando se utilizan para financiar un bien de consumo, ya que podría "aumentar el endeudamiento de las familias". Cierto es que sí lo considera una buena opción para los bienes de inversión.

Con respecto a las deudas, los datos del Banco de España aseguran que en el segundo trimestre de 2022 se redujo un 0,7% la deuda de las empresas y familias españolas. De este modo, debido a la inflación y la subida de interés, el Banco de España sostiene que el número de hogares endeudados en España, que son aquellas familias que destinan el 40% de sus ingresos a pagar deudas, podría pasar de 1,17 millones de hogares a 1,5 millones, según la encuesta financiera de las familias.

Por su parte, Jesús Burgos, presidente de la Unión de Consumidores de Málaga insiste en que esta inflación está afectado a los créditos hipotecarios, pero también está perjudicando en gran medida “a los créditos de consumo”, ya que “los pequeños y medianos comercios compran la mercancía a crédito para después recuperarlos con las ventas”. Por lo que, si no venden, no pueden recuperarlo. A su juicio, la situación es “muy delicada” y “confusa”, por ello considera que “es el momento de esperar un poco, de no hacer cambios”.