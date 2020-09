Las clases presenciales se recuperan en 469 colegios de Málaga con 151.200 escolares y 11.000 maestros

Había compañeros que no se veían desde marzo. Pese a la distancia y la mascarilla, la alegría del reencuentro estaba garantizada. Pero la emoción y los nervios de siempre han tenido que convivir con situaciones muy nuevas a primera hora de este jueves. Ni abrazos, ni corrillos, los equipos docentes han velado para una entrada ordenada y sin masificaciones, con geles en las manos, alfombrillas desinfectantes y marcas en el suelo para indicar el flujo circulatorio.

Tras la interrupción de la actividad presencial en los colegios hace seis meses, las clases presenciales han vuelto hoy a los 469 centros educativos de la provincia gracias al regreso de 151.199 escolares en las etapas de Infantil, Primaria y Educación Especial.

Un total de 44.975 escolares se han incorporado a las aulas del segundo ciclo de Educación Infantil, 104.948 escolares a Primaria y 1.276 alumnos en Educación Especial. Un total de 11.031 maestros imparten clase en estos niveles educativos en los centros de la provincia, según las cifras ofrecidas por la Delegación de Educación.

Por el momento, solo dos centros en la provincia han retrasado su apertura por positivos en Covid-19 de miembros de su plantilla docente. Se trata de un colegio de Infantil y Primaria en Alhaurín de la Torre, el colegio Santa Ana de la barriada de La Alquería, y la escuela infantil Los Claveles de la Cala de Mijas. En ambos, Sanidad ha recomendado el aislamiento del profesorado, por lo que no podrán volver a la actividad hasta dentro de dos semanas.

Garantizar la seguridad en las aulas es la principal preocupación de la comunidad educativa. Los equipos directivos de los centros han trabajado intensamente para intentar cumplir unas medidas que sin el mobiliario adecuado, sin espacios mayores ni personal extra suficiente son imposibles de llevar a cabo, según los sindicatos, que han convocado huelga y movilizaciones la próxima semana.

Hay centros escolares en los que perduran las bancas son dobles y no tendrán posibilidad de separar a su alumnado. También existen aulas cuyas dimensiones hacen físicamente imposible mantener 25 ó 26 mesas con 1,5 metros de separación.

Los alumnos tendrán que habituarse a estar toda su jornada escolar con la mascarilla puesta, igual que los docentes, a no compartir el material, a desayunar en el aula, a no jugar con su amigo si no está en su grupo burbuja. Y algunos padres tendrán la dificultad de la conciliación con problemas con los comedores y las actividades extraescolares, como ya denunció este miércoles Codapa.

En Andalucía, el curso 2020-2021 ha comenzado con 781.020 alumnos en 2.599 centros docentes. El próximo 15 de septiembre se sumarán 944.570 alumnos de Secundaria, Bachillerato, Ciclos Formativos, Educación de Adultos, Enseñanzas Artísticas e Idiomas en otros 2.250 centros.