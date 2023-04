El primer día de huelga de los médicos de Primaria deja los centros de salud de Málaga a medio gas

La primera jornada de huelga de los médicos de Atención Primaria -de las siete previstas hasta el próximo 24 de mayo- deja en Málaga centros de salud a medio gas. Más allá de las cifras de seguimiento, en las que nunca coinciden los convocantes y la Administración, está claro que el paro de 8:00 a 20:00 se está traduciendo en una menor asistencia de pacientes respecto a los días normales. El Servicio Andaluz de Salud (SAS) cifra el seguimiento en el turno mañana en la provincia en el 4,27% y en sólo 28 los profesionales que secundan la huelga. Sin embargo, el Sindicato Médico de Málaga (SMM) lo eleva al 20% de los que pueden parar, ya que aquellos facultativos que están de servicios mínimos, no pueden sumarse a la protesta aunque quieran. Según los datos del SAS, la provincia es la segunda de Andalucía con más respaldo, tras Sevilla en la que el seguimiento ha sido del 4,38%. El SMM denunció que los servicios mínimos "abusivos" han impedido que la repercusión del paro fuera mayor.

Un recorrido por algunos centros de salud deja patente que aunque la huelga no es un rotundo éxito para los convocantes; número arriba -según el SMM- o abajo -según el SAS-, sí está haciendo mella en la asistencia. Y también, que la mayoría de los usuarios desconocían el paro.

El calendario del sindicato prevé huelgas de 12 horas, coincidiendo con el horario en el que abren los centros de salud, todos los miércoles hasta finales de mayo. Aunque el listado de reivindicaciones es largo, la fundamental es la limitación de las agendas de los médicos de familia a 35 pacientes por día en total y a 25 en el caso de los pediatras para poder disponer de tiempo suficiente para atender en condiciones a los enfermos. El paro se ha complementado con una manifestación en Sevilla, del Palacio de San Telmo a la sede de los Servicios Centrales del SAS.

Ambas partes muestran su disposición al diálogo, pero eso no ha impedido el conflicto. "La Consejería de Salud y Consumo, como no puede ser de otra manera, respeta cualquier acción sindical y quiere recordar que las negociaciones siguen abiertas", ha indicado este miércoles la Administración. "Seguiremos negociando hasta donde nos permitan, pero también con nuestras protestas hasta donde sea necesario", replica el Sindicato Médico Andaluz (SMA). Esta organización señaló en un comunicado: "No hay más margen, esta Administración debe tomar medidas urgentes que incluyan una mayor inversión, la reforma eficaz de la Atención Primaria, la mejora de las condiciones laborales y retributivas y la recuperación del papel protagonista del facultativo cada día menos valorado".

El presidente del Sindicato Médico de Málaga, Antonio Martín, apuntó: "Estamos indignados, llevamos esperando varios meses a que se cumpla el acuerdo alcanzado con el SAS". Se refería al firmado a finales de enero entre el SMA y el SAS para la limitación de las agendas de los facultativos de Primaria y que llevó al sindicato a suspender la huelga del 27 de aquel mes. Ahora, dos meses y medio después, ante el "incumplimiento" de la Administración y a las puertas de las elecciones municipales, ha convocado no una sino siete jornadas de paro.

Además de un tope de 35 pacientes diarios para los médicos de familia y de 35 para los pediatras, los profesionales reivindican, entre otras cosas, que se creen los 77 puestos ya autorizados (70 de facultativos de cabecera y dos pediatras) para la provincia, que se incentiven los destinos de difícil cobertura, que se adecuen las plantillas para que los cupos de pacientes por médico no sean "desorbitados", que se les incremente el complemento FRP (formación, responsabilidad y penosidad) ya que cobran cinco veces menos que los enfermeros de Primaria y que se mejoren las condiciones retributivas y laborales de los facultativos de urgencias -los llamados SUAP-, discriminados respecto a los del 061.

Por su parte, Salud hace hincapié en que "el Gobierno de la Junta de Andalucía apuesta por la estabilización y la mejora del empleo en el Servicio Andaluz de Salud, la equiparación salarial con otras comunidades y la renovación y modernización de las infraestructuras sanitarias". Además, se insiste en que "desde el SAS se trabaja constantemente en aspectos tan relevantes como la mejora de la accesibilidad, la gestión eficiente de la demanda asistencial, donde se ha avanzado en el desarrollo de la consulta de acogida, y en el seguimiento continuo de la situación en tiempo real de los centros para facilitar la gestión de la demora y de la actividad, así como en la desburocratización de las consultas".

También el Sindicato Médico de Primaria (SMP), otra organización creada en diciembre pasado y sin representación en la Mesa Sectorial, ha ido a la huelga. Sus reivindicaciones principales son más plantilla, un tope de 20 pacientes por día, acceso del médico de cabecera a las pruebas diagnóstica, eliminación de las guardias de 24 horas, desaparición de los dispositivos de apoyo que son "contratos de explotación", fidelización de los MIR y supresión para los facultativo de todo el trabajo que no sea de su competencia.