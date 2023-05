Las principales asociaciones de vecinos de Málaga unen fuerzas contra el ruido y los pisos turísticos

Vecinos del Centro, El Soho, El Palo, El Romeral (Teatinos) y Huelin presentan su unión para luchar contra el ruido, la ocupación de la vía pública, suciedad, problemas de seguridad, tráfico rodado y regulación de viviendas turísticas, entre otros asuntos, a las puertas de las elecciones municipales, aunque descartan el carácter electoralista de la misma. "Quiero aclarar que no he venido aquí para hablar de política, he venido porque no puedo vivir en mi casa. Quien quiera desviar la atención hacia la política es su problema", ha manifestado una residente del conocido como Barrio de las Artes.

Bajo el nombre de Vecinos Málaga, los representantes de estos colectivos han dado a conocer su alianza, que se originó el pasado septiembre después de que las quejas tanto por ruido como por la ocupación de mesas de terrazas en la vía pública proliferaran en la barriada de Huelin, concretamente en las calles Tomás Echevarría Río Rocío. Carlos Carrera, el presidente de la asociación de vecinos Centro Antiguo, ha asegurado que, desde entonces, "los problemas no solo no remiten sino que se agravan y se extienden", por lo que ha reivindicado que "hay que hacer algo" y "poner pie en pared".

El primer paso en la hoja de ruta que han establecido ha sido su presentación como grupo -aunque ha aclarado que no se trata de una federación ni cuentan con una estructura jerarquizada, manteniendo así cada asociación su independencia- y la lectura de un manifiesto en el que han denunciado la "contaminación acústica excesiva que está afectado a la salud de los residentes". Por ello, han considerado "importantísimo" que se limite el ruido en las zonas residencias, en las terrazas de los bares, en las azoteas de los hoteles y el de las despedidas de solteros.

Han tachado de "invasiva" y "agresiva" la ocupación de la vía pública, ya que afirman que "en la mayoría de los casos las terrazas se han ido ampliando más allá del perímetro concedido"; también han señalado la "suciedad generalizada de la ciudad"; "los problemas de seguridad" a la salida de los lugares de ocio; tráfico rodado, que acarrea problemas de contaminación acústica, entre otros; "la pésima gestión" de la regulación de las viviendas turística, y "la escasez de vivienda residencia asequible", pues exponen que "muchos inquilinos son expulsados de sus viviendas porque los propietarios deciden dedicar los inmuebles a viviendas turísticas".

Además, han considerado que Málaga "no es sostenible hoy por hoy" y han culpado directamente a la Corporación Municipal. "El Ayuntamiento tiene en su mano los instrumentos necesarios vigilando y aplicando la normativa, y ya es hora de que dé un paso al frente y recuerde que la ciudad es de todos. Sr. Francisco De la Torre le recordamos reflexiona sobre sus papel como alcalde de todos y no de unos pocos", han expresado.

Vecinos Málaga, aseguran, continuará dando pasos para conseguir sus propósitos que pasarán por reuniones institucionales con los responsables municipales, manifestaciones, carreras urbanas, jornadas culturales y sociales "para concienciar a la población de los problemas que podemos" y "concienciar, sobre todo, a los que tienen que tomar las decisiones".