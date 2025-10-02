El profesor de Málaga apartado tras reconocer relaciones con alumnas ya confesó que "en cada curso" le gustaba "alguna"

El profesor de Alhaurín de la Torre investigado por presuntos abusos sexuales a alumnas que durante el juicio reconoció haber mantenido relaciones con dos de ellas ya había admitido cinco años antes, cuando fue detenido, que había estado enamorado de una estudiante y que, en cada curso, había alguna que le "gustaba". Así se desprende del auto dictado por el Juzgado de Instrucción Número 10 de Málaga, cuyo titular le impuso entonces la prohibición de comunicarse con menores por medio de correo electrónico o a través de las redes sociales fuera del horario lectivo. El docente siguió, con todo, dando clases y ejerciendo el cargo de director de un centro educativo hasta la semana pasada, una vez que la Inspección Educativa elevó una propuesta para apartarlo de forma cautelar de sus funciones hasta que el juzgado dicte sentencia.

La resolución judicial del año en el que estalló el caso recogía la "existencia de indicios bastantes de que el investigado, profesor de instituto y director en Alhaurín de la Torre, abusando de su cargo y prevaliéndose de la especial vulnerabilidad de algunas alumnas" había llevado a cabo "actos que atentan contra la libertad e indemnidad sexual éstas". Constaban, entonces, "numerosos correos electrónicos y conversaciones" que el enjuiciado supuestamente intercambió, "especialmente" con dos de las adolescentes. Y todo ello "venía a corroborar el relato de las cinco ex alumnas", que hablaban de "hechos -ocurridos entre 2009 y 2016- muy semejantes en cuanto a la forma" en la que se acercaba a ella, lo que, en palabras del magistrado, constituía un "evidente peligro, máxime a la vista del puesto" que ocupaba.

"Sin perjuicio" de que durante la investigación se pudieran adoptar "medidas más restrictivas", en aquel momento el titular del juzgado veía procedente "prohibir al investigado tener ningún tipo de comunicación con menores de edad", salvo que tuviera relación familiar con ellos, por vía telemática.

Fuentes oficiales de Educación explicaron a este periódico que no fue apartado de las aulas ni suspendido de sus funciones porque el juzgado "no estableció ninguna medida que afectara a la función docente del denunciado, por hechos que en la vía administrativa ya habían prescrito, y a la espera del resultado del procedimiento judicial abierto".

En todo caso, la Inspección Educativa, subrayaron, estableció medidas de seguimiento y control, sin que conste denuncia o queja o se haya producido alguna situación de alarma en el desempeño de su labor.

La asociación Redime, a la que las jóvenes habían acudido hace cuatro años para denunciar los hechos, tiene previsto remitir un escrito a la Delegación territorial de Educación y Deporte para solicitar el "cese inmediato" del denunciado "como docente y director" del instituto de Alhaurín de la Torre en el que ha estado ejerciendo, así como de "cualquier centro donde pudiera tener contacto con menores de edad".

El testimonio del profesor ante el juez

En su declaración, que tuvo lugar a finales de septiembre, el docente afirmó que con una de las adolescentes, a la que desde hacía unos meses ya no le daba clases en el centro escolar, llegó a tener dos encuentros sexuales en su vivienda, con relaciones consumadas. El investigado también declaró que a una de las chicas le pidió permiso a través de un mensaje para recoger en un libro que estaba escribiendo detalles sobre las relaciones que ellos habían tenido.