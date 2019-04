Una profesora denuncia gritos y actitudes violentas de su clase por ser militante de Vox

Inmaculada Enríquez Castaño, profesora de Lengua y Literatura de Secundaria, es funcionaria del instituto Bezmiliana de Rincón de la Victoria. En este centro lleva ya cuatro años y ejerciendo la profesión 18. También es afiliada de Vox y militante comprometida con el partido. Siempre, dice, ha contado con el cariño de su alumnado y quizás por ello le sorprendió tanto la conducta que encontró ayer a primera hora. A gritos la recibieron alumnos de un grupo de segundo de Secundaria. Uno de los estudiantes le intentó impedir la entrada a clase, le dijo “tú, ultraderechista, no entras” y le cerró la puerta. Cuando pudo acceder, la amedrentó tirando la silla al suelo y empujando la mesa. El alumno fue expulsado del aula y recibió un parte grave.

La docente está en la lista de candidatura de Vox a las municipales por la localidad del Rincón de la Victoria y había pasado el domingo electoral como apoderada de Vox en su mismo centro, donde familias, compañeros y sus propios alumnos pudieron verla con su acreditación. El lunes no asistió a clase pero ayer desde las 8:30 estuvo “recibiendo insultos de ultraderechista por parte de niños de 13 ó 14 años”, comentó la profesora.

“Un alumno no me dejaba entrar en la clase, se puso en la puerta y luego la cerró y no me abría, seguí intentando acceder para dar mi clase y casi todo el grupo me recibió al grito de PSOE, Vox ha perdido, presos políticos, libertad, eso a coro”, relató Enríquez horas después de lo ocurrido. “He gastado una media hora para poder reducir a la clase y dar mi materia”, agregó.

“Con el micrófono me puse seria, les dije que vivimos en una democracia, que cada uno puede pensar diferente, tener distintas creencias y no hay que humillar a nadie por eso”, afirmó la profesora, que expulsó al alumno más dirruptivo de clase y le puso un parte grave. Tras esto pudo retomar la clase con normalidad.

"Me ha parecido un adoctrinamiento increíble para niños menores de edad"

En los pasillos le pasó lo mismo, A su paso escuchó gritos de “presos políticos, libertad”, “Cataluña independiente, Cataluña libre”, lo que Enríquez considera “un adoctrinamiento increíble para niños menores de edad”. A última hora de la mañana puso estos hechos en conocimiento de la dirección del centro y la jefatura de estudios y consideraron expulsar al menor como medida disciplinaria, según relata la profesora.

“El alumno es alto, me saca dos cabezas y ha empezado a amedrentarme tirando la silla, empujando la mesa, he sentido que me iba a pegar en un momento dado. Ha sido con saña, he visto maldad”, relató la profesora y señaló que “el director me ha dicho que no tengo que aguantar este tipo de actitudes, me ha dado su apoyo”. La docente afirmó que se puso a temblar porque “estaban todos muy exaltados, aunque he dominado la situación finalmente, he pasado cierto miedo y lo he compartido con mis compañeros del partido”.

"Me han gritado, me han llamado ultraderechista, y todo por mi partido político, nada que ver con mi trabajo como profesora"

El respeto de las distintas creencias e ideologías es el mensaje que ayer se cansó de repetir. “Me llevo con mis alumnos maravillosamente, soy catequista, soy miembro activo de un grupo pro vida, me quieren mucho, lo de hoy [por ayer] ha sido para mí inexplicable y se debe, pienso, a un adoctrinamiento de los niños por parte de sus padres, de los adultos, de los medios”, agregó.

Con el alumno expulsado “nunca había tenido un problema aunque he comprobado que tiene diez partes graves del centro, pero con otros profesores, en mi clase es un estudiante de sobresaliente y ha sido muy doloroso en ese sentido”, añadió Enríquez que no considera, además, que sea cierto lo que sus alumnos gritaban. “Yo no considero ninguna pérdida, de 0 a 24 escaños, 2.600.000 votantes, es una pasada”, señaló y resaltó que “por mi partido he recibido gritos, algo no tienen nada que ver con mi trabajo como profesora, es una cosa tremenda”.