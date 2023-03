Los profesores asociados de la UMA mantendrán la huelga de forma indefinida e intermitente

Los profesores asociados de la Universidad de Málaga llevan en huelga desde el 30 de enero y continuarán estándolo de manera indefinida e intermitente. En total son más de 350 los profesores de la UMA que se ven afectados por la aprobación de la nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) e insisten en que con esta nueva ley la continuidad en sus puestos corre peligro.

La secretaria de la Asociación de profesores asociados de la UMA, Inmaculada Pastor, asegura que llevan tomando acciones desde hace semanas y la última fue comenzar con esta huelga que están secundando la mayoría de los afectados de martes a jueves porque declararon días de servicios mínimos lunes y viernes. De igual forma, el profesorado continúa atendiendo exámenes y TFG.

La Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) fue aprobada este jueves. Con ella se pretende bajar del actual 40% de temporalidad al 8%. El conflicto surge por que los profesores con contratos asociados deben volver a concursar para acceder a la misma plaza que estaban ocupando y en ese momento sí pasarían a ser indefinidos.

En la Universidad de Málaga el colectivo de este profesorado está formado por más de 350 profesionales, que, según Pastor, conforman el 14% de la plantilla. Estos docentes se encargan de coordinar trabajos, impartir materias obligatorias, optativas y básicas y también dan materias de especialización. Asimismo, Pastor incide en que también hacen “trabajos administrativos que no nos corresponden. Hacemos trabajos estructurales que no son propios de un asociado, sino de un profesor de la plantilla”.

La figura de estos profesores, que principalmente trabajan fuera de la universidad, pero acuden determinadas horas a dar clases, con esta nueva ley “se pone en riesgo” y cabe la posibilidad de que al verse obligados a volver a concursar terminen perdiendo sus puestos. Para que esto no ocurra, entre sus reclamaciones se encuentran el intentar conseguir el carácter indefinido de sus contratos porque “ya se hizo un concurso que se ganó en su día y no tenemos por qué volver a concursar”. También quieren conservar las mismas condiciones laborales que tienen, ya que con la LOSU se les reduciría la capacidad docente. En este sentido, las clases que ya no den los asociados al reducir sus jornadas, recaerán en profesores titulares, ayudantes o doctores y también comenzarían a incorporarse nuevos docentes, ya que “dice la ley que se pretende a contratar más profesores en lugar de a nosotros”.

Por otro lado, exigen que se les reconozcan todas las horas de trabajo, puesto que, según han calculado, por cada hora de clase, los docentes dedican cuatro horas más a preparar el temario, corregir trabajos o realizar otras tareas como dirigir TFG o supervisar exámenes. De igual forma, también reclaman que se les permita, a aquellos que decidan dedicarse plenamente a la enseñanza y a la educación, promover a otras figuras de personal docente.

En esta línea reclaman su derecho al cobro de quinquenios, pagas por antigüedad en la empresa, y de sexenio, pagas por producción de investigación, porque a día de hoy “aunque tengamos producción de investigación no tenemos derecho a cobrar esto”, señala Pastor. Asimismo, la secretaria de la Asociación de Profesores Asociados de la Universidad de Málaga apunta que con la aprobación de esta nueva ley les están quitando el derecho a participar en la investigación, ya que “se nos corta la posibilidad de tener financiación para investigación, entrar a proyectos de investigación o dirigirlo, no podemos”.

En total, en España se han visto afectados 26.000 profesores asociados por la aprobación de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU).