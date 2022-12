Estos son los proyectos que Málaga 'pospone' para 2024

Hay veces que unos presupuestos se parecen mucho a la hora de despertarse. Cuando son las siete de la mañana suena el despertador y, casi inconsciente, pulsas el botón Posponer. "Cinco minutitos más", piensas. Un añito más, a la hora de redactar unas cuentas. La Gerencia Municipal de Urbanismo, y en extensión el Ayuntamiento, ha visto decrecer su previsión de inversiones para 2023 en un 47% respecto a 2022 hasta los 21 millones de euros. Eso hace que tenga dejar muchos proyectos en el cajón de los futuribles, otorgándoles cuantías a un futuro que sólo se dibuja, de momento, sobre el papel.

Entre los proyectos que la Gerencia entiende no son tan prioritarios para la ciudad destaca el siempre nombrado y esperado Auditorio. En los planes cuatrienales que se proyectan en la Casona del Parque no hay un sólo euro en las cuentas de 2023, pero sí esperan cargar de millones las obras de cara a 2024, 2025 y 2026. Cada uno de esos años se proyecta la inversión de un millón de euros -tres en total-, posiblemente esperando que Málaga sea elegida organizadora de la Expo 2027 y suponga un arreón para esta infraestructura.

Similar suerte corren los paseos marítimos de El Palo y Pedregalejo. A un lado y otro del Arroyo Jaboneros esperan que se vuelva a regar el espacio litoral con un dinero que permita revalorizar la zona. De momento, tendrán que esperar, al menos hasta 2024. El reguero, bien es cierto, es algo superior en las previsiones al este del arroyo que en el margen oriental. En El Palo se prevé invertir 4,5 millones de euros en tres años, por los 3,3 que se dibujan sobre Pedregalejo.

No queda demasiado lejos el Parque Marítimo de los Baños del Carmen, otro de los proyectos que pretenden dar más vida al paseo junto al Mediterráneo. El conjunto dibujado por el Ayuntamiento seguirá la senda litoral que conecte el Este y el Centro, pero no será el año próximo a buen seguro. Los 3,25 que se plantea invertir tendrán su grueso en 2025, apuntan en las líneas a cuatro años, pero no en 2023.

También se queda, a expensas de lo que ocurra las próximas elecciones de mayo, con capítulo a 2024 el proyecto de mejora de movilidad de Huelin. Cero euros este 2023 que deberían verse compensados al año siguiente con 4,8 millones que darían un impulso verde junto a los casi 2 millones de euros que se espera dibujar allá por 2025.

Gibralfaro

Gibralfaro también es otro de los nombres propios que aparecen hasta en tres ocasiones distintas en las previsiones a largo plazo, pero no en las de 2023. Por un lado, hay actuaciones previstas en el conjunto Alcazaba Gibralfaro por 600.000 euros repartidos a partes iguales hasta 2026. Por otro, la conexión entre el Monte Gibralfaro y el Monte Victoria se lleva 2,3 millones entre 2024 y 2025. Por último, medio millón de euros, que se deja al próximo presupuesto, para el camino de la ladera sur del monte.

A esto se podrían sumar 3,5 millones para la construcción de una comisaria en Teatinos, casi 10 millones para un parque en Frank Capra, presupuesto para crear una nueva sala de ensayo en el Cervantes por 350.000 euros o 720.000 entres años para mejorar el saneamiento en Camapanillas.

De esta manera, el presupuesto previsto a 2024 se triplica hasta los 60 millones de euros. En 2025, por su parte, se vuelve a situar en 41 millones, cifras similares a las de 2022, pero que siguen suponiendo cerca del doble de lo previsto para este 2023.

El Guadalmedina, ni está ni parece que se le espere. Al menos la parte que compete al Ayuntamiento. Si bien otras partidas incluyen una previsión a medio plazo, para el cauce siquiera hay una proyección. La única mención al río, de momento, es el alumbrado y la zona verde que el Ayuntamiento acordó con la Junta que acometería en los terrenos que dependen del ente autonómico y que ya están arreglando. Un cuarto de millón de euros destinado este próximo 2023 y nada más.