PSOE y Adelante Málaga ratifican su intención de hacer solo un parque en los suelos de Repsol

Los dos partidos de la oposición en el Ayuntamiento de Málaga, PSOE y Adelante Málaga, reiteran su interés en que en los suelos donde se ubicaban los antiguos depósitos de Repsol se haga un parque en su totalidad, evitando cualquier tipo de edificación inmobiliaria.

"De la Torre metió ahí las viviendas que se iban a hacer en Arraijanal pero esa parcela debería ser el gran pulmón de la ciudad de Málaga, un parque completo, pero De la Torre quiere meter cuatro torres", ha indicado Daniel Pérez, portavoz del PSOE en el Consistorio malagueño y secretario general de los socialistas en esta provincia. Pérez señala que la construcción de medio millar de viviendas, oficinas y otros equipamientos sobre los 177.000 metros cuadrados de superficie de ese terreno "no es el modelo que queremos los socialistas y tenemos una oportunidad única porque Málaga es una de las grandes ciudades que no tiene una gran zona de esparcimiento".

El máximo responsable del PSOE en Málaga apunta que "esta pandemia nos ha enseñado la importancia de poder pasear por parques y avenidas amplias" y ha recalcado que "para ser una gran ciudad hay que tener también un gran parque", como ocurre en Madrid con el Retiro, en Sevilla con el parque de María Luisa, en Londres con Hyde Park o en Nueva York con Central Park entre tantos otros ejemplos.

Pérez hace especial hincapié en que "la Carretera de Cádiz es el distrito más densamente poblado de toda Europa y hay que devolverle a los vecinos un espacio para que puedan disfrutar". El Ayuntamiento de Málaga está en pleno proceso de venta de cinco lotes de suelo para construir tres altas torres de vivienda, un concurso al que se han presentado 17 ofertas. No obstante, según Pérez, ese proceso se puede revertir. "Se puede dar marcha atrás a las viviendas porque no hay nada construido y es solo tener voluntad política, pero De la Torre no la tiene", afirma.

En Adelante Malaga tienen la misma opinión. Su viceportavoz, Remedios Ramos, subraya que "ya como Izquierda Unida queríamos un gran parque en esos terrenos y lo mantenemos, como hemos manifestado a través de mociones y en Urbanismo". Ramos insiste, como hace Pérez, en que "esa zona es la que tiene la densidad de población más alta de Europa y la que tiene menos metros de zona verde por habitante" y remarca que "es una oportunidad única de tener un bosque urbano para luchar contra el cambio climático y si queremos ser la sede de la Expo verde en 2027 nos da tiempo perfectamente para rehabilitar esa zona".

Ramos afirma que "torres y bloques ya se están construyendo en otras partes de la ciudad como en la zona de Sacaba o en Teatinos, por lo que Málaga tiene muchos sitios donde crecer y no tiene por qué ser en esta zona de Repsol". La viceportavoz de Adelante Málaga detalla que en estos terrenos ya están germinando plantas e incluso se formó una pequeña laguna con las últimas lluvias en la que se pudieron ver aves. "Cualquier capital europea tiene bosques urbanos con toda naturalidad en plena ciudad y Málaga, con nuestro clima, por qué no lo va a poder tener. No cuesta mucho dinero además para los beneficios que reporta a la salud", esgrime.

Por otra parte, Ciudadanos -un partido que forma parte del equipo de gobierno- defiende la creación del "mayor parque posible" aunque no ven con malos ojos que pueda haber algo de equipamiento para que el coste para la ciudad sea menor. Su portavoz en el Ayuntamiento, Noelia Losada, asegura que "estábamos a favor de que fuera un bosque urbano, pero sería económicamente inasumible por el mantenimiento que tiene". "Queremos la menor construcción posible, pero entendemos que no pueda ser 100% un parque. Creemos que es la postura más lógica y somos realistas", explica Losada, quien aboga por "empezar cuanto antes las obras del parque porque es lo que demandan los vecinos en esa zona tan saturada".