El PSOE suspende cautelarmente a su líder en Torremolinos tras investigarse una denuncia por acoso sexual a una militante

El PSOE de Málaga ha anunciado la suspensión cautelar de militancia del secretario general del partido en Torremolinos, Antonio Navarro, después de conocer que la Fiscalía de Violencia sobre la Mujer de Málaga ha abierto diligencias preprocesales por la denuncia de una militante socialista que lo acusa de presunto acoso sexual.

La dirección provincial comunicó que, tras recibir la información sobre la actuación del Ministerio Público, trasladó de inmediato a la Comisión Ejecutiva Federal la solicitud de suspensión cautelar, una medida contemplada en los estatutos del partido y en su Código Ético.

Además de la suspensión, el partido ha exigido a Navarro que ponga “de forma inmediata” a disposición del partido todos sus cargos institucionales, en línea con el protocolo interno frente a cualquier conducta que pueda constituir acoso hacia una mujer.

“No vamos a tolerar ningún comportamiento que suponga acoso alguno a una mujer”, afirma la nota difundida por la organización provincial, en la que se recoge que el PSOE es "un espacio libre de acoso y un espacio de seguridad para todas las mujeres”, al tiempo que subraya su “inquebrantable” su compromiso contra cualquier forma de violencia o intimidación.

A la espera del avance de las diligencias abiertas por la Fiscalía, Antonio Navarro no ha realizado declaraciones públicas. Ha sido este miércoles cuando se ha dado a conocer que la Fiscalía de Violencia sobre la Mujer de Málaga ha abierto diligencias preprocesales tras la denuncia. Se trata del mismo organismo al que llegaron el pasado julio las denuncias por una situación similar protagonizada por Paco Salazar, ex asesor de Pedro Sánchez. Estas últimas se perdieron recientemente sin haber abierto diligencias.

La actuación del Ministerio Público supone realizar actuaciones previas con el fin de reunir información preliminar y decidir si interpone una denuncia o querella, o, por contra, se archivan. En este caso, el escrito refleja que en el último trimestre de 2021, la denunciante comenzó a recibir "mensajes de contenido sexual, insinuaciones y proposiones no deseadas ni consentidas", lo que generó en ella "un ambiente intimidatorio, degradante y humillante".

La denunciante relata una serie de mensajes enviados en el entorno laboral "pero también en horario nocturno y fuera del ámbito laboral", según el escrito, consultado por Europa Press, señalando que esto generaba "una presión insoportable e incluso miedo". Además, explica que también realizaba otras acciones que atentaban a su intimidad.

Para la denunciante, estos hechos podrían constituir un delito de acoso sexual y delitos de coacciones y acoso reiterado; además de que en su caso podrían enmarcarse dentro de la violencia de género. Puesto en contacto este medio con el denunciado, este ha rechazado realizar declaraciones al respecto.

La militante socialista había acudido a la Fiscalía después de haber acudido en un primer momento al canal habilitado por el partido a nivel nacional para este tipo de casos. Se trata del mismo organismo al que llegaron el pasado julio las denuncias por una situación similar protagonizada por Paco Salazar, ex asesor de Pedro Sánchez.