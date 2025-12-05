El PSOE suspende de militancia a su líder en Torremolinos tras un presunto acoso sexual

El PSOE ha acordado la suspensión cautelar de militancia de Antonio Navarro, secretario general del partido en Torremolinos y concejal en el Ayuntamiento ha suspendido cautelarmente de militancia a su secretario local en Torremolinos , Antonio Navarro, tras la apertura por la Fiscalía de diligencias preprocesales por un presunto acoso sexual a una militante socialista.

La resolución del PSOE acuerda asimismo incoar expediente disciplinario a Navarro, que tendrá un plazo de diez días para presentar un recurso ante la Comisión Federal de Ética y Garantías del partido.

Esta medida ha sido adoptada por la dirección federal socialista tras la solicitud realizada por la Secretaría de Organización del PSOE de Málaga al conocerse la denuncia contra Navarro a través de los medios de comunicación, añade la resolución.

La dirección socialista señala que, "del análisis de la información recibida" y "sin perjuicio de otros hechos que podrían aparecer", se desprende que "presuntamente" Navarro podría haber incurrido en una falta grave y en otra falta muy grave contra sendos artículos de los estatutos federales del partido.

Dichos artículos aluden, respectivamente, a "malas conductas cívicas o éticas que contradigan los principios del partido" y que "sean consideradas graves por el daño causado a la imagen o los intereses del PSOE" y a malas conductas "cuando contravengan las resoluciones del PSOE relativas a violencias contra las mujeres o contra cualquier colectivo vulnerable".

Además, la resolución recuerda que la suspensión de afiliación "deja sin efecto los derechos y los deberes a los que hacen referencia estos Estatutos", pero el militante "seguirá obligado a abonar puntualmente las cotizaciones y a respetar las decisiones políticas de los órganos de dirección del partido".

"Sin perjuicio de la presunción de inocencia y del resultado del expediente que habrá de seguirse para determinar los hechos imputados a Antonio Navarro, dada la naturaleza y repercusión pública de estos, exigen por parte de los órganos competentes del partido la adopción de las medidas oportunas contempladas en los estatutos federales y las normas internas", resalta la resolución.

El PSOE de Málaga solicitó ayer a la Comisión Ejecutiva Federal la suspensión cautelar de militancia del secretario general del PSOE de Torremolinos, después de que la Fiscalía haya abierto diligencias tras una denuncia por acoso sexual presentada por una militante socialista.

La dirección provincial ha pedido además a Navarro que ponga sus cargos institucionales "inmediatamente" a disposición del partido. El denunciado es ahora mismo concejal y diputado provincial.