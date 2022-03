¿Qué hago a partir de ahora si tengo Covid?

Tras más de dos años de test y confinamientos por el coronavirus, comienza una nueva etapa en España. El objetivo, a partir de ahora, es dejar de prestar tanta atención a la incidencia total de la enfermedad para fijar el foco en el impacto en las personas vulnerables y el sistema sanitario.

Por ello, las personas leves o asintomáticas no tendrán que someterse a una prueba que confirme su positivo ni aislarse; mientras que la vigilancia se focalizará en personas mayores de 60 años.

¿Qué hago si he dado positivo en Covid?

Las personas que no alcancen los 60 años y no padezcan ninguna patología deben actuar igual que si se tratase un resfriado o una gripe. Aunque se puede hacer vida normal, se recomienda extremar las precauciones, manteniendo el uso de la mascarilla y evitando el contacto con personas vulnerables.

Para los mayores de 60, los que padezcan alguna inmunodeficiencia o cualquier patología que les haga especialmente vulnerables, las mujeres embarazadas y los residentes en centros sociosanitarios se establece un protocolo específico, la recomendación es consultar al médico.

Tengo síntomas, ¿tengo que realizarme la prueba?

Las pruebas se harán a las personas con síntomas cuyos casos sean graves. En el caso de pacientes con síntomas leves que sean compatibles con la enfermedad, la realización de pruebas o no dependerá de la decisión de los médicos de Atención Primaria.

He tenido contacto con una persona positiva por Covid, ¿tengo que hacer cuarentena?

Los contactos estrechos de un positivo no tienen que guardar cuarentena, independientemente de si están vacunados contra el COVID-19 o no. No obstante, se recomienda que durante se extremen las precauciones y reduzcan todo lo posible las interacciones sociales. Asimismo, es conveniente usar la mascarilla en todo momento y evitar el contacto con personas vulnerables.

¿Puedo ir a trabajar? ¿Tengo que informar a la empresa de que soy positivo?

Los casos de Covid-19 asintomáticos o con síntomas leves están exentos de cuarentena y pueden ir a trabajar, aunque el Ministerio de Sanidad recomienda el teletrabajo, siempre que sea posible y no necesiten una baja laboral. En caso de asistir al trabajo presencial se recomienda, una vez más, manteniendo la mascarilla, que sigue siendo obligatoria en interiores.

¿Cómo sabremos si suben o bajan los contagios?

Los casos dejan de contarse de forma exhaustiva, ya que no habrá un indicador exacto de incidencia acumulada como el que lleva en vigor casi dos años. A partir de ahora las autoridades sanitarias se guiarán por indicadores indirectos, como la ocupación hospitalaria o los casos en personas mayores, que pueden dar una idea de la transmisión general. Sanidad argumenta que se ha superado la “fase aguda de la pandemia” con más del 90% de la población mayor de 12 años vacunada y una letalidad muy inferior a la de las primeras olas.

¿Cuándo dejaremos de utilizar las mascarillas?

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha informado de que se está estudiando “cómo y cuándo” retirar las mascarillas de interiores. Los técnicos están ya barajando fórmulas, que probablemente no pasen por una retirada simultánea en todos los ámbitos. Otros países las han mantenido en lugares como transportes públicos y centros sanitarios.