El recorte de horas extras a médicos del Regional de Málaga supera las 300 tardes de trabajo

Unas 300 tardes menos de trabajo. Esa es la estimación que hace el Sindicato Médico de Málaga (SMM) del recorte dispuesto por la dirección del Hospital Regional en las llamadas continuidades asistenciales de los facultativos. Éstas son las horas extra vespertinas que hacen esos profesionales en las que pasan consulta, hacen pruebas diagnósticas o realizan operaciones para reducir listas de espera. Es una asistencia adicional a la jornada ordinaria.

El tijeretazo se aplica desde el pasado 2 de noviembre y se prolongará, por lo menos, hasta finales de año. El SMM lo achaca a motivos económicos porque asegura que el hospital está "sobrepasado" en el capítulo de personal. Según esta organización, el recorte afecta a 21 de los 45 servicios que tiene el complejo. El sindicato aclara que las áreas más quirúrgicas mantienen las continuidades asistenciales para quitar lista de espera de operaciones con esa actividad asistencial extra por las tardes.

Pero desde el SMM se insiste en que esa reducción será más estadística que real. "Hay dos formas de quitar listas de espera quirúrgica: operando o haciendo que no entre gente en esos listados", advertía un representante de la organización. Acotaba que si se recortan las horas extra para consultas y pruebas diagnósticas, se generará un "tapón", entrarán menos enfermos en las listas de espera para una intervención y por lo tanto éstas disminuirán, aunque los pacientes sigan aguardando. Desde el sindicato explicaron que, por ejemplo, se recortan continuidades asistenciales en Anatomía Patológica, que es el área que realiza las biopsias. Y mientras no se hacen, el enfermo queda pendiente de diagnóstico de modo que no puede entrar -si es que procede en su caso- en la lista de espera quirúrgica.

La consejera de Salud, Catalina García, dijo el pasado miércoles en Málaga que las tardes extra que se eliminan en el Regional son solamente "las no necesarias" y respaldó la decisión tomada por la dirección del complejo que justificó en "el control para hacer eficiente el sistema". Además, García aseguró, sin dar ningún dato, que el hospital estaba reduciendo listas de espera. Desde el SMM se rechazó esa afirmación al señalar que no aportó cifras y que la plantilla de anestesistas -profesionales indispensables si se pretende incrementar las intervenciones- sigue siendo la misma.

Las continuidades asistenciales se desarrollan de 15:00 a 20:00. En esas cinco horas, los especialistas pasan consultas, hacen pruebas diagnósticas o realizan operaciones. Cada hora se abona a 45 euros brutos, de modo que una tarde supone 225 euros para cada profesional. El SMM insiste en que el recorte de las continuidades asistenciales implicará una pérdida retributiva para los facultativos, pero fundamentalmente supondrá menos asistencia para los pacientes porque habrá que cerrar consultas por la tarde y se producirán más demoras en las operaciones.

Por su parte, el Regional sostiene que las continuidades asistenciales "se gestionan en función de las necesidades de cada momento para dar respuesta en tiempo y forma a la demanda". El complejo añadió -como dijo el miércoles la consejera- que "se trata de hacer una gestión eficiente de los recursos". También indicó que "la dirección del hospital monitoriza a diario las necesidades asistenciales de cada área y servicio para adaptar la respuesta a los pacientes y según la patología, con el único fin de prestar una asistencia segura y de calidad". Según el centro sanitario, desde 2018, el complejo sanitario -que incluye el pabellón general, el Materno y el Civil- tiene 227 facultativos más, al haber pasado de 924 a 1.151.