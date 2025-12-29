Unos 150 efectivos y voluntarios retoman la búsqueda del segundo desaparecido en Alhaurín el Grande

La búsqueda del segundo desaparecido por las intensas lluvias en el Valle del Guadalhorce se ha retomado poco después de las 8.30 de esta mañana. En total, unos 150 efectivos y voluntarios participan en los rastreos para encontrar a uno de los hombres que presuntamente fue arrastrado por la corriente del río y cuyo paradero aún se desconoce. En el dispositivo partipan efectivos de la Guardia Civil, Policía Local, Protección Civil y Bomberos además de voluntarios.

El día de la tromba, el sábado a última hora de la noche, en plena alerta roja, la furgoneta en la que viajaban dos varones de 53 y 54 años fue arrastrada por la crecida del río. El cuerpo sin vida de uno de ellos fue hallado este domingo y también el vehículo, volcado en el cauce del río Fahala. Ahora los trabajos de búsqueda de centran en hallar al segundo desaparecido.

Según ha informado la Guardia Civil, que aporta medio centenar de efectivos de la Benemérita al dispositivo, los alrededor de 150 participantes se repartirán en ocho grupos. Rastrearán desde el lugar en el que se produjo el siniestro hasta la desmbocadura del río. El Puesto de Mando se ha establecido en el puesto de la Guardia Civil de Alhaurín el Grande.

Por su parte, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha trasladado su cariño y afecto a los familiares de las personas que siguen desparecidas en Alhaurín el Grande (Málaga) e Íllora (Granada) a raíz del temporal que afecta a esta comunidad.

"Quiero enviar un fuerte abrazo a los vecinos de mi pueblo, Alhaurín el Grande, que ha sufrido duros golpes estos días. Dos chavales murieron en un incendio el pasado jueves y otros dos vecinos han sido arrastrados por el río Fahala. Uno ha fallecido y el otro sigue desaparecido", publicó anoche en su perfil de la red social X.

El presidente hace extensivo todo su "cariño" a sus familiares y amigos y a sus paisanos, y envía igualmente su "afecto" para los seres queridos de la persona a la que también se está buscando en Íllora tras el temporal. "Un fuerte abrazo de toda Andalucía en estos momentos difíciles", ha indicado Moreno.

En Granada, voluntarios expertos en espeleología que habían mantenido durante la noche de este pasado domingo la búsqueda del joven motorista que había desaparecido cuando atravesaba un arroyo en Íllora durante el temporal de lluvia han encontrado el cuerpo sin vida de esta persona. Con este joven, son dos las víctimas del temporal en Andalucía, después de encontrar sin vida también este domingo al hombre que había desaparecido en el cauce del río Fahala en Alhaurín el Grande, en Málaga.

El hallazgo del cadáver del primer desaparecido

Sobre las 17:00 horas de este pasado domingo se encontró el cuerpo de uno de los dos desaparecidos en Alhaurín el Grande desde la pasada noche. Así lo informó el alcalde del municipio, Anthony Bermúdez, desde el puesto de mando avanzado establecido para coordinar el dispositivo de búsqueda, y confirmado la Guardia Civil. La víctima fue localizada en el entorno de la Venta Los Cabales, ya en el límite con el término municipal de Cártama, entre 3 y 4 kilómetros de distancia del lugar donde se les perdió la pista. Mientras tanto, continúan las labores para tratar de localizar al segundo desaparecido.

Se trata de dos hombres de 53 y 54 años, "amigos de toda la vida", a los que se perdió la pista la pasada noche. Según confirmaron fuentes de la Guardia Civil y del 112 Andalucía, se les perdió la pista durante el intenso temporal de lluvias que descargó a última hora de la jornada sobre la provincia, con especial virulencia en el Valle del Guadalhorce. El alcalde ha detallado que el suceso ha ocurrido en la zona de Las Lomas, por donde discurre el río Fahala que, este sábado, acumuló más de 135 litros por metro cuadrado durante el temporal.

Lo que se sabe hasta el momento, según las fuentes consultadas, es que ambos salieron juntos sobre las 23:00 horas desde un establecimiento ubicado en una zona de restauración del camino de Málaga, y que uno de ellos se disponía a llevar en coche al otro a su casa, localizada en la zona conocida como Las Lomas, a las afueras del municipio. La hipótesis que se maneja es que podrían haber intentado cruzar el río y que habrían sido arrastrados por la corriente. Al respecto, el propio alcalde describió el río Fahala, que habitualmente lleva poco caudal, como "un torrente incontrolable" cuando se producen lluvias torrenciales como las del sábado.

En el cuartel de la Guardia Civil de Alhaurín el Grande se estableció un puesto de mando avanzado, para coordinar todo el dispositivo de búsqueda. El Grupo de Emergencias de Andalucía (GREA), dependiente del Servicio de Protección Civil de la Junta de Andalucía, ha movilizado a efectivos de la Guardia Civil, Policía Local de Alhaurín el Grande y bomberos, que también han sido alertados. Varias patrullas, un helicóptero y el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) están desplegados en la zona, según precisó la Subdelegación del Gobierno en Málaga, además de voluntarios.

Las labores se centraron el domingo en rastrear las inmediaciones del río Fahala, donde aproximadamente sobre las 14:30 se encontró la furgoneta en la que, al parecer, viajaban los dos varones cuando se les perdió la pista. Según fuentes municipales, el vehículo apareció gravemente dañado, pero sin ocupantes, a un kilómetro y medio de paso por el que -se piensa- pudieron tratar de cruzar. Durante la tarde se pudieron encontrar también algunas pertenencias de las víctimas.

Al caer la noche, la búsqueda se interrumpió. Se retomó este lunes poco después de las 8:00 horas, momento en el que volvió a activarse el Puesto de Mando, desde donde se coordina el dispositivo. Al dispositivo se unen más refuerzos incluso de otras provincias.

Alhaurín el Grande estaba en alerta por fuertes lluvias desde este sábado por la mañana, primero naranja y desde las 21:00 en aviso rojo, como el resto del Valle del Guadalhorce. El alcalde ha subrayado que desde el Ayuntamiento se lanzaron los avisos correspondientes y que se puso en aviso tanto a la Policía Local, como a Protección Civil y servicios municipales. "Realmente en el casco urbano de Alhaurín no hubo mayores complicaciones, salvo el desalojo de una familia que tuvimos que efectuar sobre las 21:45 de la noche, y hasta esta mañana [este domingo] no hemos tenido noticias o información de esos dos desaparecidos por parte de la familia", explicó el regidor, que ha lamentado que "están siendo unas Navidades muy tristes y negras para el municipio", recordando el incendio que hace solo tres días, el 25 de diciembre, se cobró la vida de dos adolescentes de 15 y 16 años.