El Ayuntamiento se abre ahora a revisar la moratoria de licencias a la hostelería

El amago de cierre patronal anunciado por el sector de la hostelería de Málaga capital empieza a cumplir sus primeros objetivos. El Ayuntamiento rebaja ahora su posición de partida y se abre ahora a estudiar la hipotética aplicación de una moratoria en la concesión de licencias para la apertura de bares y restaurantes en las vías donde los niveles acústicos se superan con creces. Esta es la medida más restrictiva de cuántas figuran en la propuesta de Zona Acústicamente Saturada (ZAS) planteada por el Consistorio para rebajar el ruido en buena parte del Centro histórico y en el entorno de El Romeral, en Teatinos.

El replanteamiento del equipo de gobierno del PP ha sido comunicado por el concejal de Medio Ambiente, José del Río, a las puertas de la asamblea que los hosteleros mantienen desee las 17.00 en la sede de la Cámara de Comercio. La intención del edil ha sido la de intervenir en la reunión en sustitución del alcalde, Francisco de la Torre, quien había sido invitado por el colectivo Mahos. Sin embargo, según Del Río, el regidor ha excusado su presencia por motivos de agenda.

Finalmente, Del Río no ha podido acceder al cónclave después de que el presidente de Mahos, Javier Frutos, le haya expuesto la decisión de los presentes, rechazando que entrase a la reunión por entender "una falta de respeto" la ausencia del regidor.

Asumido el desplante, el concejal de Medio Ambiente ha expresado la intención del Ejecutivo local de proponer una mesa de trabajo a la que sentarían los diferentes actores implicados, entre ellos los empresarios y los vecinos, para profundizar en las medidas finales de las ZAS. Incluso, ha sido categórico al asegurar que en el supuesto de que la interpretación del nuevo decreto de la Junta de Andalucía -que regula las modalidades, régimen de apertura o instalación y horarios- se determinase un perjuicio claro a los hosteleros, se tomarían medidas al respecto. "Si se observa un desequilibrio en contra de los hosteleros no aprobaremos algo que les perjudica gravemente", ha expuesto.

El precepto de la normativa que genera inquietud en el sector es el recogido en el artículo 11.2 del citado decreto, que dice: "las terrazas y veladores se ubicarán, de conformidad con la normativa de protección acústica, preferentemente en áreas no declaradas zonas acústicas especiales y que además sean sectores con predominio de suelo de uso recreativo, de espectáculos, característico turístico o de otro uso terciario no previsto en el anterior, e industrial".

A esto añade la necesidad de que para permitir estas instalaciones en las denominadas ZAS, la decisión "deberá estar motivada en el cumplimiento de los objetivos de calidad acústica en las áreas de sensibilidad habitada".

Este extracto es interpretado ya por algunos colectivos vecinales como elemento suficiente para que no se proceda a renovar los permisos de ocupación de vía pública en las zonas que sean de declaradas acústicamente saturadas. A juicio del edil de Medio Ambiente, la interpretación no es adecuada, siendo taxativo: "no va a haber un levantamiento de las terrazas".