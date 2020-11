La ruta de El Saltillo, en Canillas de Aceituno: Un sendero no apto para todos los públicos

“Este sendero no es apto para todos los públicos. Hay riesgo de caída en altura y es técnicamente complejo al ser un sendero deportivo” advierte un cartel al inicio de la ruta de El Saltillo en Canillas de Aceituno. Este camino de montaña que ha sido recorrido durante años por los senderistas de la provincia ha sido remodelado este año para que entrase a formar parte de la séptima etapa de la Gran Senda. La Diputación Provincial ha construido un puente colgante que une este tramo con el municipio axárquico de Sedella.

Hace dos semanas se inauguró convirtiéndose en un reclamo al considerarse uno de los tres más largos de España con 50 metros de longitud. Más de 3.000 personas quisieron cruzarlo durante la fiesta de Todos los Santos. Este martes, una persona fallecía al despeñarse por un barranco en un tramo próximo a esta nueva construcción.

“Hay tramos que son más llevaderos y fáciles, otros que no son complicados para personas habituadas a la montaña y son más asequibles, pero otros, como es la bajada desde Sedella hasta el puente es complicada”, explicó el vicepresidente del Grupo de Senderismo y Montañismo del 17, Eugenio Calderón, quien lo recorrió junto a tres compañeros el día antes de su inauguración.

El montañero axárquico describió la ruta como “un camino de montaña desigual e irregular con desnivales”. “No todo el mundo puede hacerlo. El error ha sido que se le ha dado la promoción equivocada. No es el Caminito del Rey que tiene medidas de seguridad exhaustivas. Éste no es pera todo tipo de personas”, razonó Calderón. “Hay personas que no conocen la montaña y no es para pasar un rato de domingo”, añadió.

De hecho, en el cartel que se ha instalado en Canillas de Aceituno al comienzo de esta séptima etapa de la Gran Senda, se advierte que “el recorrido requiere una forma física alta. Tiene tramos muy exigentes”. Asimismo recoge que “no es apta para menores de 10 años y los menores de 12 deben ir acompañados de un adulto y cogidos de la mano”. En la señalética tampoco recomienda el paso “a personas con vértigo ni a mayores sin una preparación física deportiva adecuada”. Además aconseja “no pasar si el equipamiento deportivo adecuado, especialmente, el calzado”.

El paralelismo trazado con el Caminito del Rey –cuyo nombre también utilizó este periódico en la portada para denominar la ruta– reside en que en el de la Axarquía también hay varios tramos de pasarelas de madera y acero –que ya existían anteriormente y que ahora han sido mejoradas–, en que discurre por un espectacular desfiladero y que cuenta con un puente colgante. La gran diferencia es que el de la comarca oriental sigue siendo un camino de montaña, y el otro es llano y dirigido a través de un recorrido de pasarelas.

Eugenio Calderón | Vicepresidente Grupo 17 "Hay personas que no conocen la montaña, y no es para pasar un rato de domingo"

“Comprendemos que se haya hecho esa promoción, y nos parece bien la iniciativa porque da vida a los pueblos que lo necesitan. Es un producto que está bien y le hacía falta a la Axarquía pero induce a error, había que explicarla bien, como es en realidad porque la gente es muy lanzada”, opinó Calderón, quien consideró que en algunos tramos debería de haber más señalización, barandillas y quitamiedos.

Precisamente, el portavoz del PSOE en la Diputación de Málaga, José Bernal reclamó ayer al equipo de gobierno el plan de emergencia y evacuación y el acta de recepción de obra y licencia de uso. “Queremos saber si el entorno de El Saltillo contaba con todas las medidas de seguridad y los planes de emergencia y evacuación necesarios para su inauguración”, manifestó Bernal junto al diputado provincial Javier Jerez.

Bernal, que lamentó el fallecimiento de la senderista y trasladó el pésame a su familia, aludió al evento de inauguración “en el que participaron Salado y el consejero de Presidencia, Elías Bendodo, ejerció un importante efecto llamada como comprobamos en el pasado puente de Todos los Santos”.

Desde el Ayuntamiento de Canillas de Aceituno ni desde la Diputación de Málaga promotora de la Gran Senda han querido pronunciarse al respecto. Fuentes de la institución provincial recordaron que el fallecimiento de la mujer de 56 años está “bajo investigación judicial y de la Guardia Civil”, por lo que optan por “el respeto y la prudencia”.