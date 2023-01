Las sierras de Málaga amanecen con un manto de nieve tras una noche gélida

La nieve ha hecho acto de presencia en algunas de las sierras de Málaga este miércoles tras una noche gélida que ha dejado temperaturas de cuatro grados bajo cero en la comarca de Antequera, en aviso amarillo por frío esta pasada madrugada y hasta las 10:00 horas de hoy.

La sierra de Alhaurín de la Torre, la de Mijas, los Montes de Málaga, algunos puntos de Sierra Bermeja, los picos más altos de El Torcal de Antequera o la Sierra de las Nieves, así como las montañas de municipios como Casabermeja son algunos de los lugares que han amanecido cubiertas de copos.

Donde más se ha podido acumular es en la Sierra de Mijas, a apenas unos kilómetros de la costa, además de las montañas de Alhaurín de la Torre, que desde la capital se ven pintadas de blanco. En el caso de Casabermeja, donde la pasada tarde dejó caer una buena granizada, seguida de algunos copos que cuajaron, los primeros rayos de sol están derritiendo lo caído.

En el resto, a priori, la nieve únicamente habría alcanzado las cumbres más altas. Y si se mira el resto de la provincia, hay ausencias notables, como la Maroma, en la Axarquía, que no tiene ni rastro de nieve. No es extraño tampoco, pues aunque las temperaturas han sido muy bajas esta pasada noche, las precipitaciones no han llegado.

La sopresa llegó en la tarde de este martes en forma de granizadas, sobre todo por los municipios costeros. En las calles de Mijas dejó una buena capa, aunque donde más intensa fue la caída del granizo fue Rincón de la Victoria. También cayó en Casabermeja, en algunos puntos de la zona Este de la capital malagueña y en otros puntos de la provincia, como Alhaurín de la Torre y el Grande, Benalmádena, Marbella y Mijas.

El frío sigue este miércoles

Las temperaturas mínimas en las cabeceras de comarca estarán este miércoles entre los menos cuatro y menos dos grados de Antequera y Ronda, respectivamente, 4 en Vélez-Málaga, 6 en Málaga capital y 7 en Marbella. En cuanto a las máximas, oscilarán entre los 9 grados de Ronda y los 16 de Vélez-Málaga y Marbella. En la capital, el día más frío será este martes con máximas de 14 grados y mínimas de cuatro.

Se esperan en la provincia malagueña cielos poco nubosos en el interior. En el litoral y sierras cercanas se prevén cielos nubosos hasta la mañana, sin descartar precipitaciones ocasionales, quedando después más despejados. La cota de nieve volverá a estar en torno a 700-1000 metros y se podrán ocasionar heladas en el interior.

El jueves y el viernes subirán un poco las temperaturas y no se esperan mínimas por debajo de los 0 grados ni en Antequera ni en Ronda. Las máximas podrán alcanzar los 18 grados en Marbella el jueves, pero vuelven a bajar unos grados el viernes. Aunque todavía es pronto para una predicción certera, para el fin de semana se espera de nuevo que los termómetros registren menos 1 grado en Ronda y en Antequera este próximo sábado.