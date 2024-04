Los sindicatos achacan la fuga del líder de la 'Mocro Maffia' a un "problema de descoordinación"

Karim Bouyakhrichan, líder de la Mocro Maffia, una organización criminal que controla el narcotráfico en Países Bajos, fue detenido a principios de año en Marbella por supuestamente blanquear seis millones de euros procedentes de actividades ligadas al tráfico de drogas internacional. Aunque ingresó en prisión tras pasar a disposición judicial. La Audiencia Málaga ordenó su puesta en libertad provisional; la Audiencia Nacional ignoró la petición de la Fiscalía para su arresto tras una orden de detención y entrega por parte de las autoridades holandesas. Ahora, el individuo se encuentra en paradero desconocido y los sindicatos consideran que se trata de "un problema de descoordinación".

Pasó entre rejas poco más de un mes. La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Málaga, el 22 de febrero, acordó la libertad del investigado -a pesar del criterio contrario de la Fiscalía- a cambio de una fianza de 50.000 euros y con la obligación de comparecer ante juzgado cada 15 días. También se le retiró el pasaporte y se le prohibió la salida del territorio nacional. Entonces, las autoridades holandesas ya habían dictado una orden de detención y entrega. El Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional ya la estaba tramitando.

Finalmente, la orden de detención y entrega no se activó porque la Audiencia de Málaga consideró que el líder de la Mocro Maffia tenía causas pendientes en España por blanqueo. Países Bajos entonces insistió sobre la urgencia de extraditarlo. La Audiencia Nacional lo citó para que tomarle declaración e informarle de que sería entregado a las autoridades holandesas, aunque no ordenó su detención. Bouyakhrichan ya no asistió al encuentro y, desde entonces, se encuentra en paradero desconocido.

Para la coordinadora del sector de Justicia de CCOO en Andalucía, Inmaculada Molina, la medida tomada por el órgano superior provincial es "poco acertada" y "bastante laxa". Si bien, insiste en que el motivo principal de esta situación es que "los sistemas de gestión procesal y las plataformas informáticas donde se introducen los datos de los investigados no están interconectadas, por lo que es bastante común que ocurran estas cosas". "Poco pasa para lo que podría ocurrir si no fuera por la vocación de servicio de los trabajadores", señala Molina. Para evitarlo, desde CCOO pide dotación material y personal de la infraestructura judicial con el fin de "llevar a cabo esta labor de la mejor manera posible en situaciones muy complicadas".

El presidente interino del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Vicente Guilarte, ha reconocido que la fuga del líder de la Mocro Maffia, ha sido un "problema de descoordinación". No obstante, ha precisado que se trata de un hecho "muy puntual y muy ocasional" en los tribunales españoles.

Por su parte, Ibón Domínguez, portavoz del sindicato de la Policía Nacional Jupol ha tachado de "auténtico escándalo" el caso y ha criticado que que no cumplía con ninguno de los requisitos para obtener la libertad provisional pues existía el riesgo de fuga, "que evidentemente lo había y a la vista está", reiteración delictiva y la posibilidad de que oculte o elimine pruebas. "En el seno de la Policía Nacional nadie se explica cómo se le pudo conceder".

Así fue su detención en Marbella

Marbella, por su situación estratégica, a unos 14 kilómetros de Marruecos –el mayor productor de hachís del mundo- y a apenas una hora y media en coche de Algeciras –una de las puertas de entrada de la cocaína al continente-, y que sea lugar preferido para muchos turistas hacen de la Costa del Sol un caldo de cultivo perfecto para la comisión de actividades ilícitas, lo que la convierte en "una zona de riesgo" para los investigadores y operadores jurídicos

En la Costa del Sol Karim Bouyakhrichan estaba implicado en numerosas investigaciones policiales a lo largo de los últimos años, en los que ha ejercido como punto de conexión entre organizaciones internacionales europeas y latinoamericanas.

Acabó detenido en un operativo de la Policía Nacional por, presuntamente, blanquear seis millones de euros procedentes del narcotráfico internacional. Junto a él cayeron otras cinco personas en la provincia de Málaga y otra en Melilla, también por presunto blanqueo de capitales y pertenencia a la organización.

Durante la operación policial se llevaron a cabo tres registros en la provincia de Málaga y once en Melilla, en los que se intervinieron 75.000 euros en efectivo, joyas valoradas en 10.000 euros y dos armas de fuego. También se bloquearon 173 propiedades inmobiliarias y tres millones de euros alojados en 148 cuentas bancarias.