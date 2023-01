La sombra del desalojo se aleja de La Casa Invisible

Además, afirma que han trasladado al alcalde que " no hay ningún argumento técnico por parte de la Gerencia que vaya en contra de una rehabilitación por fases , a lo que incluso el alcalde ha manifestado que lo entiende". Esto no quiere decir que el acuerdo para hacerlo según propone la Fundación de los Comunes, la gestora de La Invisible; pero sí que es una buena muestra de la intención de ambos dialogantes.

Desde La Invisible, por su parte, han defendido el proyecto de rehabilitación que ya presentaron en la Gerencia de Urbanismo en 2016, para el cual, aseguran que no es necesario el desalojo del edificio. Kike España, que ha formado parte de la reunión, ha afirmado a Málaga Hoy que la disposición de La Invisible "es llegar a un acuerdo de una manera absolutamente clara ".

En la reunión no ha estado Noelia Losada

Quien no ha estado presente en la reunión ha sido Noelia Losada, que en una entrevista con este medio el pasado fin de semana se mostró completamente intransigente con la posibilidad de negociar con la entidad que okupa el edificio. "Nosotros tenemos tolerancia cero con La Invisible, hay competencia desleal con las cafeterías del entorno, proyectos culturales que están pagando un canon o un alquiler en otros espacios de la ciudad y la inseguridad. En ese edificio algún día va a ocurrir una desgracia y Ciudadanos no va a ser cómplice de que ese edificio no esté ya rehabilitado", afirmaba el pasado domingo.

A esto, añadía que "el alcalde siempre se ha mostrado tibio y comprensible con La Invisible", poniendo una línea dura de separación entre ambos modelos.