La supervivencia frente al cáncer de mama en Málaga roza el 90% y es superior a la europea

Los oncólogos lanzan un mensaje esperanzador con motivo del Día Mundial contra el Cáncer de Mama: la supervivencia a los cinco años del diagnóstico roza el 90%. No obstante, hacen una advertencia para intentar mejorar aún más la prevención. Una de cada cuatro mujeres citadas para una mamografía dentro de los programas de cribado no acuden a realizársela. "Las causas por las que no van pueden ser desde errores administrativos en la citación hasta miedo. Pero lo usual es que la paciente activamente no vaya. Y es importante, porque le puede ir la vida", destaca el jefe de Oncología Médica de los Hospitales Regional y Clínico, Emilio Alba.

Tras este toque de atención, precisa que en la actualidad la supervivencia un lustro después de la detección de la enfermedad es del 88%, un porcentaje sensiblemente más alto que hace tres décadas. "El diagnóstico cada vez precoz, el mejor autocuidado de las mujeres, los avances en los tratamientos y la medicina personalizada son las causas de que la supervivencia haya aumentando de forma clara", indica el facultativo.

En 2022, en la provincia se diagnosticaron 925 tumores de mama en la unidad de gestión clínica de ambos hospitales. La cifra -salvo en los años de la pandemia- sigue en aumento. En general, todos los cánceres se incrementan. Y el de mama, aunque también sube, lo hace menos que otros. "Pero la supervivencia aumenta más que la incidencia (nuevos casos)", precisa el oncólogo.

En comparación con los datos europeos, los de la provincia también son positivos. La curva de supervivencia de las pacientes en este ámbito geográfico está por encima de las cifras registradas a nivel comunitario, según el estudio Eurocare 5: "80% de supervivencia en Europa en los años 1997-2007 frente al 86% en Málaga". La información fue facilitada por la Unidad de Gestión Clínica de Oncología Médica del Regional y el Clínico este miércoles dentro del Foro Regional Sur de Innovación en la Gestión del Cáncer organizado por la Fundación Bamberg. Además, Alba señaló que "se observa un aumento progresivo de supervivencia en nuestra provincia desde la década de los años 80".

Por su parte, la presidenta de la Sociedad Andaluza de Oncología Médica (SAOM), Ana Laura Ortega, también tuvo algunas palabras al hilo del Día Mundial contra esta enfermedad. "El mensaje es esperanzador para las pacientes y los profesionales que tratan en cáncer de mama porque es el paradigma de cómo han cambiado radicalmente los tratamientos y se han mejorado los resultados. La mayoría de las pacientes sobreviven". Explicaba que la razón es el mejor conocimiento a nivel molecular y genético de la enfermedad. Ello permite personalizar los tratamientos y tener mejores resultados. Resumía que con tratamientos más eficaces se mejoran los resultados y se incrementa la supervivencia. Una senda que ya se ha comprobado en el cáncer de mama, que ha permitido importantes avances en el melanoma y en los tumores de pulmón y que se espera alcanzar en los de cerebro y páncreas.